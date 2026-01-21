Ascolti tv di martedì 20 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Prima di noi” contro “Io Sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 20 gennaio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Prima di noi vs Io sono Farah. Auditel del 20 gennaio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Prima di noi“ contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto?

Rai 1: Prima di noi, la serie tv che racconta la storia della famiglia Sartori ha incollato alla tv 2.131.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, il docu-reality che racconta le storie di imprenditori che affrontano la sfida di lavorare sotto mentite spoglie presentato da Elettra Lamborghini ha incuriosito 1.004.000 spettatori pari al 6.3% di audience.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha raccolto 767.000 spettatori con il 5% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 567.000 telespettatori pari ad uno share del 4.3%.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 1.921.000 spettatori con uno share del 13.3%.

Italia 1: Il principe cerca moglie, la commedia del 1988 diretta da John Landis, con Eddie Murphy, Arsenio Hall e James Earl Jones ha divertito 1.108.000 spettatori con il 6.2% di share.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.509.000 spettatori con 9%.

Tv8: Un Natale regale, il film del 2021, diretto da T.W. Peacocke, con Jen Lilley, Brendan Fehr e Michael Hanrahan ha appassionato 335.000 spettatori con il 1.8% di share.

Nove: Cash or Trash: La notte dei tesori, la puntata speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha interessato 577.000 spettatori (pari al 3.3% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.195.000 spettatori con il 23.6 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.334.000 spettatori con il 24.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.698.000 spettatori con il 14.2 % nella prima parte e 1.661.000 spettatori con il 16.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 17.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.387.000 spettatori con il 20%.

CANALE 5