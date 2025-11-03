Ascolti tv di domenica 2 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Makari 4” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Makari 4” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Makari, i nuovi episodi della serie con protagonista Claudio Gioè hanno incollato alla tv 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Su Rai 2: NCIS: Unità Anticrimine, la ventiduesima stagione della serie del team di agenti speciali ha raccolto 658.000 spettatori (3.5% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha attirato l’attenzione di 1.719.000 spettatori pari al 9.7% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 733.000 spettatori con il 5.8% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno appassionato 2.442.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Italia 1: Le Iene presentano inside, il programma che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse ha interessato 1.229.000 spettatori e lo 9.7% di share.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che racconta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha incuriosito 513.000 spettatori con il 3.1%.

Tv8: Innocenti bugie, il film del 2010 diretto da James Mangold con Tom Cruise e Cameron Diaz ha coinvolto 287.000 spettatori con il 1.6% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.150.000 spettatori con il 5.8% nella presentazione, 1.498.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 751.000 spettatori con il 7% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.620.000 spettatori con il 23.2 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.938.000 spettatori con il 24.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 novembre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.027.000 spettatori con il 15.6 % nella prima parte di circa un’ora, 1.615.000 spettatori con il 13.7 % nella seconda parte di circa un’ora e 1.521.000 spettatori con il 13.3 % nella terza parte di circa 35 minuti chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte di circa un’ora, spettatori con il % nella seconda parte di circa un’ora e spettatori con il % nella terza parte di circa 35 minuti chiamata I Saluti di Mara; Da noi…a ruota libera: 2.110.000 spettatori con il 16.1% di share.

Canale 5