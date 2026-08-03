Ascolti tv domenica 2 agosto 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Noos – L’avventura della conoscenza vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 2 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Noos – L’avventura della conoscenza, la puntata dedicato alla divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha informato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Europei di Nuoto, i Campionati europei di Nuoto, Tuffi, Nuoto sincronizzato e Nuoto in acque libere hanno interessato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Troy, il film del 2004 con Brad Pitt liberamente ispirato all’Iliade di Omero ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene presentano – Il Verdetto, lo spin-off del programma condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli dedicato ai casi di cronaca nera ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: Intrigo a Stoccolma, il film del 1963 diretto da Mark Robson e interpretato da Paul Newman ed Elke Sommer ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Ssc Napoli – Cerimonia Ufficiale, le celebrazioni per i 100 anni della SSC Napoli da Piazza Plebiscito hanno raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – Potevo rimanere offeso, lo spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo del 2001 ha incuriosito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 agosto 2026

RAI 1

Domenica In – Il Meglio Di : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Un’estate italiana: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Canale 5