Sfida Rai1 e Canale 5: “La Preside” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: La Preside, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri ha appassionato 4.553.000 spettatori pari al 27.4% di share.

Su Rai 2: Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, il film del 2009 diretto da Tony Scott ha tenuto col fiato sospeso 574.000 spettatori pari al 3.2%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha registrato 906.000 spettatori (6%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha raccolto 643.000 spettatori (5%).

Canale 5: Zelig, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ha intrattenuto 2.857.000 spettatori con uno share dello 21.9%.

Italia 1: John Wick – Capitolo 2, il film del 2017, diretto da Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Common e Laurence Fishburne ha appassionato 909.000 spettatori con il 5.2%.

La7: La Torre di Babele, il programma storico, culturale, politico, economico condotto da Corrado Augias ha informato 917.000 spettatori e lo 4.8%.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che vede quattro proprietari di alberghi, della stessa area geografica, sfidarsi per dimostrare l’eccellenza della propria attività ha incuriosito 354.000 spettatori con 2.2% di share.

Nove: Spy, il film del 2015 scritto e diretto da Paul Feig, con Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law 207.000 spettatori con lo 1.3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.412.000 spettatori con il 25.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.641.000 spettatori con il 26.6% di share.

