Ascolti tv domenica 18 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Alberto Angela racconta Giulio Cesare vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 18 ottobre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Alberto Angela racconta Giulio Cesare, lo speciale di Rai Cultura ha incollato alla tv 2.151.000 spettatori pari al 15.6% di share.
Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha tenuto col fiato sospeso 653.000 spettatori (3.7%).
Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha interessato 735.000 spettatori pari al 4.3% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha registrato 762.000 spettatori con il 6.7% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno coinvolto 2.151.000 spettatori con uno share del 14%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha raccolto 1.061.000 spettatori con il 9.9%.
La7: House of Trump – La Fine di Zelensky? , il talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale, cronaca ha informato 472.000 spettatori con il 2.9%.
Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show ha incuriosito 342.000 spettatori con il 2.2% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.557.000 spettatori con il 9.3% e 1.026.000 spettatori con il 7.7% nella parte chiamata Che fuori tempo che fa.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- TG1 – Edizione Più che Straordinaria: 4.826.000 spettatori con il 26.30% di share;
- Affari Tuoi: 4.061.000 spettatori con il 22% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.352.000 spettatori con il 23.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 ottobre 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.039.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte e 1.719.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.464.000 e il 15.8%);
- Da Noi… A Ruota Libera: 1.636.000 spettatori con il 16%.
Canale 5
- L’Arca di Noè: 1.984.000 spettatori con il 15.3% di share
- Amici di Maria: 2.720.000 spettatori con il 23.6% di share;
- Verissimo: 1.948.000 spettatori pari al 20.8% nella prima parte e 1.782.000 spettatori pari al 17.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.646.000 e il 14.2%).