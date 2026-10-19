Ascolti tv domenica 18 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Alberto Angela racconta Giulio Cesare vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 18 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Alberto Angela racconta Giulio Cesare, lo speciale di Rai Cultura ha incollato alla tv 2.151.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha tenuto col fiato sospeso 653.000 spettatori (3.7%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha interessato 735.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha registrato 762.000 spettatori con il 6.7% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno coinvolto 2.151.000 spettatori con uno share del 14%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha raccolto 1.061.000 spettatori con il 9.9%.

La7: House of Trump – La Fine di Zelensky? , il talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale, cronaca ha informato 472.000 spettatori con il 2.9%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show ha incuriosito 342.000 spettatori con il 2.2% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.557.000 spettatori con il 9.3% e 1.026.000 spettatori con il 7.7% nella parte chiamata Che fuori tempo che fa.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

TG1 – Edizione Più che Straordinaria : 4.826.000 spettatori con il 26.30 % di share;

: spettatori con il % di share; Affari Tuoi : 4.061.000 spettatori con il 22 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.352.000 spettatori con il 23.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 ottobre 2026

RAI 1

Domenica In : 2.039.000 spettatori con il 17.9 % nella prima parte e 1.719.000 spettatori con il 17.5 % nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.464.000 e il 15.8 %);

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte (I Saluti di Mara a e il %); Da Noi… A Ruota Libera: 1.636.000 spettatori con il 16%.

Canale 5