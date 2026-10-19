Ascolti tv 18 ottobre 2026: Alberto Angela racconta Giulio Cesare (15.6%), Racconto di una notte (14%), Che tempo che fa, TG1 Edizione più che straordinaria (26.30%), Affari Tuoi (22%), La Ruota della fortuna (23.6%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Alberto Angela

Ascolti tv domenica 18 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Alberto Angela racconta Giulio Cesare vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 18 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Alberto Angela racconta Giulio Cesare, lo speciale di Rai Cultura ha incollato alla tv 2.151.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha tenuto col fiato sospeso 653.000 spettatori (3.7%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha interessato 735.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha registrato 762.000 spettatori con il 6.7% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno coinvolto 2.151.000 spettatori con uno share del 14%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha raccolto 1.061.000 spettatori con il 9.9%.

La7: House of Trump – La Fine di Zelensky? , il talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale, cronaca ha informato 472.000 spettatori con il 2.9%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show ha incuriosito 342.000 spettatori con il 2.2% di audience.

NoveChe tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.557.000 spettatori con il 9.3% e 1.026.000 spettatori con il 7.7% nella parte chiamata Che fuori tempo che fa.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • TG1 – Edizione Più che Straordinaria: 4.826.000 spettatori con il 26.30% di share;
  • Affari Tuoi: 4.061.000 spettatori con il 22% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.352.000 spettatori con il 23.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 ottobre 2026

RAI 1

  • Domenica In: 2.039.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte e 1.719.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.464.000 e il 15.8%);
  • Da Noi… A Ruota Libera: 1.636.000 spettatori con il 16%.

Canale 5

  • L’Arca di Noè: 1.984.000 spettatori con il 15.3% di share
  • Amici di Maria: 2.720.000 spettatori con il 23.6% di share;
  • Verissimo: 1.948.000 spettatori pari al 20.8% nella prima parte e 1.782.000 spettatori pari al 17.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.646.000 e il 14.2%).
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
Avatar for Emanuele Ambrosio
Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.