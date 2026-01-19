Ascolti tv di domenica 18 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Prima di noi” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Prima di noi vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 18 gennaio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Prima di noi” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?
Rai 1: Prima di noi, la serie che intreccia passato, cultura e identità, seguendo l’evoluzione della famiglia Sartori ha appassionato 1.921.000 spettatori pari al 11.2% di share.
Su Rai 2: Il mio regno per una farfalla, il film scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi ha interessato 608.000 spettatori (3.1% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.548.000 spettatori pari al 8.2% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 638.000 spettatori con il 4.8% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha fatto compagnia a 2.241.000 spettatori con uno share del 16.6%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha raccolto 1.171.000 spettatori con il 9%.
La7: The Peacemaker, il film del 1997 diretto da Mimi Leder, con George Clooney e Nicole Kidman ha tenuto col fiato sospeso 344.000 spettatori con il 1.9%.
Tv8: Nonno questa volta è guerra, ilfilm del 2020 diretto da Tim Hill con protagonista Robert De Niro ha divertito 297.000 spettatori con il 1.6% di audience.
Nove: Ornella senza fine, lo speciale di Che tempo che fa dedicato ad Ornella Vanoni ha intrattenuto 1.702.000 spettatori con il 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.468.000 spettatori con il 22.1% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.876.000 spettatori con il 24.1% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 gennaio 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.250.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte e 2.079.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.977.000 e il 17.8%);
- Da noi…a ruota libera: 1.937.000 spettatori con il 15.2%.
Canale 5
- Amici di Maria: 2.847.000 spettatori (22%) di share;
- Verissimo: 1.944.000 spettatori pari al 17.3% nella prima parte e 2.257.000 spettatori pari al 18.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.115.000 e il 15.6%).