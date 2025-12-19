Ascolti tv giovedì 18 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Un professore 3” contro “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 18 dicembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Un Professore 3 vs Grande Fratello. Auditel ieri sera, 18 dicembre 2025

Rai 1: Un Professore 3, gli ultimi episodi della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann hanno fatto compagnia a 3.492.000 spettatori (21.8%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato all’attualità e casi di cronaca nera ha raccolto 809.000 spettatori con il 6.3% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha intrattenuto 960.000 spettatori al 6.4% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 753.000 spettatori con lo 5.8% di share.

Canale 5: Grande Fratello 2025, la finale del reality show condotto da Simona Ventura ha interessato 1.620.000 spettatori con il 14.3% di share.

Italia 1: Napoli-Milan, la semifinale della Supercoppa italiana 2025 ha incollato alla tv 4.100.000 spettatori con 20.3% di share.

La7: Il processo di Norimberga, la miniserie televisiva in due puntate del 2000 diretta da Yves Simoneau e tratta dal libro Nuremberg ha tenuto col fiato sospeso 552.000 spettatori con il 3.7% dishare.

Tv8: Sei giorni sette notti, il film del 1998 diretto da Ivan Reitman, interpretato da Harrison Ford ed Anne Heche ha appassionato 488.000 spettatori con lo 2.8% di share.

Nove: Non sono pronta per Natale, il film per la tv diretto da Sam Irvin e con protagonisti Alicia Witt e George Stults ha coinvolto 395.000 spettatori con il 2.3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.469.000 spettatori con il 21.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 4.436.000 spettatori con il 21.1%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.461.000 spettatori con il 14.2 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.472.000 spettatori con il 17.6 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.220.000 spettatori con il 20.4% di share.

CANALE 5