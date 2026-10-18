Ascolti tv sabato 17 ottobre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 17 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 17 ottobre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la terza puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.421.000 spettatori pari al 24.8% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.519.000 spettatori con il 21.5%).

Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie tv statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha appassionato 592.000 spettatori pari al 3.8%.

Rai 3: Blu notte, il programma che vede Carlo Lucarelli raccontare e analizzare i crimini e misteri del nostro Paese ha registrato 474.000 spettatori e il 3.5% di share.

Rete 4: Inside Man, il film del 2006 diretto da Spike Lee con protagonista Denzel Washington ha tenuto col fiato sospeso 390.000 spettatori pari al 2.9% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la terza puntata del talent show condotto da Elisabetta Canalis ha divertito 3.432.000 spettatori con uno share del 24.6%.

Italia 1: L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, il film d’animazione del 2009 diretto da Carlos Saldanha ha interessato 644.000 spettatori con il 4.2%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha interessato 1.203.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 585.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: I delitti del Barlume, il doppio appuntamento con “Mare forza quattro” e “Tana liberi tutti” ha coinvolto 138.000 spettatori (0.9%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 471.000 con 3.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 ottobre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.257.000 spettatori ( 11.7 );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 915.000 spettatori ( 10.2 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 619.000 spettatori ( 7.8 %) nella prima parte e 648.000 spettatori ( 8.7 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 898.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.171.000 spettatori (12.3%) nella seconda parte.

CANALE 5