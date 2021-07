Ascolti tv di sabato 17 luglio 2021: nuova sfida tra Rai1 vs Canale 5. The Voice Senior su Rai 1 contro All Together Now – Summer Edition su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 17 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: The Voice Senior vs All Together Now. Auditel ieri sera, 17 luglio 2021

Nella sfida di repliche tra The Voice Senior di Antonella Clerici e All Together Now di Michelle Hunziker vince ancora una volta il talent di Rai1.

Rai 1: The Voice Senior, la replica della seconda puntata del talent show musicale condotto da Antonella Clerici ha convinto una media di 1.941.000 spettatori pari al 13.6%.

Su Rai 2: Terrore in Paradiso, il thriller del 2021 ha tenuto col fiato sospeso 1.035.000 spettatori pari al 6.2% di share. Nel cast: Samaire Armstrong e Alexandria DeBerry.

Rai 3: Braveheart – Cuore impavido, il film del 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson Nunn ha emozionato alla tv 936.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%.

Rete 4: Una vita, la soap spagnola ha appassionato dinanzi alla tv una media di 862.000 spettatori. Share 5.5%.

Canale 5: All Together Now – Editing Estate, la replica del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker ha incuriosito 1.240.000 spettatori pari al 8.8% di share.

Italia 1: Rio: film d’animazione in 3D del 2011 diretto da Carlos Saldan ha attirato l’attenzione di 861.000 spettatori pari al 5.3% di share.

La7: Downton Abbey, la serie televisiva britannica in costume coprodotta da Carnival Films e Masterpiece ha appassionato una media di 363.000 spettatori pari a 2.5% di share.

Tv8: Nel cuore della tempesta, il film diretto da Edzard Onneken ha incollato alla tv una media di 325.000 spettatori. Share dell’2%. Nel cast: Valerie Niehaus.

Nove: Le bestie di Satana, la puntata dedicata al gruppo di satanisti della provincia di Varese ha registrato 242.000 spettatori per l’1.5 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 17 luglio

RAI1

Linea Blu : 1.682.000 spettatori per il 12.8% di share.

: 1.682.000 spettatori per il 12.8% di share. Dreams Road: 1.132.000 spettatori per il 10% di share.

1.132.000 spettatori per il 10% di share. A sua immagine: 912.000 spettatori per il 8.6% di share.

CANALE 5