Ascolti tv di martedì 17 agosto 2021: la sfida era tra Rai1 e Canale 5. Da una lato “Love is all you need” e dall’altro “La casa tra le montagne“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 agosto 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Love is all you need vince contro La casa tra le montagne.

Rai 1: Love is all you need, la commedia sentimentale del 2012 diretta da Susanne Bier, ha emozionato 2.072.000 spettatori pari al 14.3% di share. Nel cast: Pierce Brosnan e Trine Dyrholm.

Su Rai 2: Squadra Speciale Cobra 11, la serie che racconta le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca hanno a che fare con ricattatori, assassini e pirati della strada ha appassionato 806.000 spettatori (share al 5.3%).

Rai 3: Mistero a Crooked House : il film di Gilles Paquet-Brenner ha tenuto col fiato sospeso all tv 735.000 spettatori per uno share del 4.9%. Nel cast: Glenn Close e Christina Hendricks.

Rete 4: Special Forces – Liberate l’ostaggio, il film di Stéphane Rybojad ha attirato l’attenzione di una media di 621.000 spettatori. Share 4.4%. Nel cast: Diane Kruger , Djimon Hounsou.

Canale 5: La casa tra le montagne, la saga cinematografica televisiva tedesca composta da 8 puntate diretta da Karola Hattop e Michael Zens ha coinvolto 1.063.000 spettatori con uno share dell’9.1%. Nel cast: Theresa Scholze , Thomas Unger.

Italia 1: Champions League: il match Monaco-Shakhtar è stato seguito da 995.000 spettatori pari al 6.3% di share.

La7: The Royals revealed – I segreti della Corona: la docu-serie sui segreti della famiglia reale britannica ha incuriosito 229.000 spettatori pari allo 2.3% di auditel.

Tv8: My old lady: il film scritto e diretto da Israel Horovitz ha emozionato 341.000 spettatori. Share dell’2.3%. Nel cast: Maggie Smith, Kevin Kline.

Nove: Rocky Balboa, il film del 2007 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone ha incollato alla tv 458.000 spettatori per l’3.1% di share. Nel cast anche Antonio Tarver.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 17 agosto

RAI 1

Linea blu : 1.300.000 spettatori pari al 10.7% della platea.

: 1.300.000 spettatori pari al 10.7% della platea. Il paradiso delle signore: 977.000 spettatori con il 9.5% di share.

977.000 spettatori con il 9.5% di share. Estate in diretta: 1.300.000 spettatori con il 15.6% di share

CANALE 5