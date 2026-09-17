Ascolti tv 16 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Non così vicino” contro “Erica una detective per caso“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 16 settembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Non così vicino” vs “Erica una detective per caso”. Auditel del 16 settembre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Non così vicino” contro “Erica una detective per caso”. Chi ha vinto?
Rai 1: Non così vicino, il film del 2022 diretto da Marc Forster, con Tom Hanks, Mariana Treviño e Rachel Keller ha emozionato 1.874.000 spettatori pari allo 13.1% di share.
Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha appassionato 539.000 spettatori pari al 3.3%.
Rai 3: Mi manda Raitre, lo storico programma condotto da Federico Ruffo dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture ha interessato 867.000 spettatori pari allo 6.6% di share.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 636.000 telespettatori pari ad uno share del 5.8%.
Canale 5: Erica una detective per caso, la nuova miniserie tv con protagonista Vanessa Incontrada ha incollato alla tv 2.276.000 spettatori con uno share del 17.1%.
Italia 1: The Plane, il film del 2023 diretto da Jean-François Richet con protagonista Gerard Butler ha tenuto col fiato sospeso 969.000 spettatori con il 6.3% di audience.
La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha registrato 542.000 spettatori con il 4.1%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 386.000 spettatori (3.1%).
Nove: Buy it now – Mai più senza, il programma condotto da Gabriele Corsi con la giuria composta da Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano D’Onghia ha raccolto 311.000 spettatori (2%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 3.815.000 spettatori con il 20.2% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.603.000 spettatori con il 24.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 settembre 2026
RAI 1
- La Volta Buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Far Away: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Dentro La Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte