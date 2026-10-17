Ascolti tv 16 ottobre 2026: The Voice Senior (24.1%), Grande Fratello Vip (16.6%), Affari Tuoi (23.2%), La Ruota della Fortuna (23.5%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
The Voice Senior 2026

Ascolti tv venerdì 16 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera,16 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la seconda puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.292.000 spettatori pari al 24.1% di share.

Rai 2: Estranei, la serie televisiva italiana diretta da Cosimo Alemà ha appassionato 695.000 spettatori (4.2%).

Rai 3: La forza della natura, il film del 2020 diretto da Michael Polish con protagonista Mel Gibson ha incuriosito 432.000 spettatori con lo 2.6%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.003.000 spettatori con il 8.1% di share.

Canale 5Grande Fratello Vip, la decima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha strappato un sorriso a 1.900.000 spettatori con uno share del 16.6%.

Italia 1: Hounds of war, il film d’azione del 2024 diretto da Isaac Florentine ha tenuto col fiato sospeso 785.000 spettatori (share 4.7%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 779.000 spettatori e il 6.2%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha coinvolto 277.000 spettatori pari al 1.8%.

Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha divertito 919.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: 4.338.000 spettatori con il 23.2% di share;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.339.000 spettatori con il 23.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 ottobre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 1.334.000 spettatori con il 14% nella prima parte e 1.415.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 1.288.000 spettatori con il 16.8%;
  • Vita in Diretta: 1.477.000 spettatori con il 20.6% nella presentazione e 1.741.000 spettatori con il 20.4%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip: 1.967.000 spettatori pari al 16.7%;
  • Beautiful: 1.973.000 telespettatori con uno share del 17.5%;
  • Forbidden Fruit: 2.043.000 spettatori e il 20% di share;
  • Uomini e Donne: 1.932.000 spettatori e il 22.4% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 1.896.000 spettatori e il 24.5%;
  • Amici di Maria De Filippi: 1.363.000 spettatori e il 18.4%;
  • Dentro La Notizia: 1.235.000 spettatori pari al 17.7% nella prima parte e 1.289.000 spettatori pari al 16.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
Avatar for Emanuele Ambrosio
Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.