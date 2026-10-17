Ascolti tv venerdì 16 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16 ottobre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera,16 ottobre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?
Rai1: The Voice Senior, la seconda puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.292.000 spettatori pari al 24.1% di share.
Rai 2: Estranei, la serie televisiva italiana diretta da Cosimo Alemà ha appassionato 695.000 spettatori (4.2%).
Rai 3: La forza della natura, il film del 2020 diretto da Michael Polish con protagonista Mel Gibson ha incuriosito 432.000 spettatori con lo 2.6%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.003.000 spettatori con il 8.1% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la decima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha strappato un sorriso a 1.900.000 spettatori con uno share del 16.6%.
Italia 1: Hounds of war, il film d’azione del 2024 diretto da Isaac Florentine ha tenuto col fiato sospeso 785.000 spettatori (share 4.7%).
La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 779.000 spettatori e il 6.2%.
Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha coinvolto 277.000 spettatori pari al 1.8%.
Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha divertito 919.000 spettatori con uno share del 5.4%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.338.000 spettatori con il 23.2% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.339.000 spettatori con il 23.5% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 ottobre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.334.000 spettatori con il 14% nella prima parte e 1.415.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.288.000 spettatori con il 16.8%;
- Vita in Diretta: 1.477.000 spettatori con il 20.6% nella presentazione e 1.741.000 spettatori con il 20.4%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.967.000 spettatori pari al 16.7%;
- Beautiful: 1.973.000 telespettatori con uno share del 17.5%;
- Forbidden Fruit: 2.043.000 spettatori e il 20% di share;
- Uomini e Donne: 1.932.000 spettatori e il 22.4% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.896.000 spettatori e il 24.5%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.363.000 spettatori e il 18.4%;
- Dentro La Notizia: 1.235.000 spettatori pari al 17.7% nella prima parte e 1.289.000 spettatori pari al 16.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.