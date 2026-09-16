Ascolti tv di martedì 15 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro “Super Karaoke“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 15 settembre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il giovane Montalbano vs Super Karaoke | Auditel del 15 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Super Karaoke”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche della serie tv con protagonista Michele Riondino hanno coinvolto 2.274.000 spettatori pari allo 13.7% di share.

Su Rai 2: Europei di Pallavolo Maschile, Repubblica Ceca-Italia, la partita di pallavolo ha incollato alla tv, 1.794.000 spettatori pari al 10.2% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha raccolto 343.000 spettatori con il 2.6% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha informato 888.000 telespettatori pari ad uno share dello 7.6%.

Canale 5: Super Karaoke, la nuova edizione del karaoke più grande d’Italia presentata da Michelle Hunziker ha fatto cantare 1.507.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Italia 1: Fiorentina-Pisa, la partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia ha appassionato alla tv 1.061.000 spettatori con il 6% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.106.000 spettatori e il 7.7% di share.

Tv8: X-Factor 2026, la prima puntata del talent musicale condotto da Giorgio ha interessato 637.000 spettatori spettatori con il 4.6% di share.

Nove: Geopop racconta, il programma di Andrea Moccia che analizza quattro disastri della storia ha raccolto 387.000 spettatori con il 3.1% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 3.657.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.368.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.155.000 spettatori con l’ 11.6 % nella prima parte e 1.242.000 spettatori con il 14.9 % nella seconda parte;

: spettatori con l’ % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.162.000 spettatori con uno share del 14.3 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.240.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e 1.559.000 spettatori con il 19.3%.

CANALE 5