Ascolti tv di martedì 13 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 ottobre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Zelig 30 | Auditel del 13 ottobre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?
Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha appassionato 2.590.000 spettatori pari allo 16% di share.
Su Rai 2: Boss in incognito, la nuova edizione del docu-reality condotto da Elettra Lamborghini ha incuriosito 728.000 spettatori pari al 5.2% di Audience.
Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha informato 316.000 spettatori con il 2.2% di auditel.
Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha coinvolto 1.019.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.4%.
Canale 5: Zelig 30, la seconda puntata del comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha intrattenuto 1.711.000 spettatori con uno share del 14.4%.
Italia 1: Vendetta, il film statunitense del 2022 diretto da Jared Cohn ha appassionato 862.000 spettatori con il 5% di audience.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.498.000 spettatori e il 9.7%.
Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha fatto compagnia 691.000 spettatori spettatori con il 4.9% di share.
Nove: Costa Concordia – Trappola in alto mare, il documentario del 2022 che ricostruisce il tragico naufragio della nave da crociera Costa Concordia ha tenuto col fiato sospeso 268.000 spettatori con il 1.6% di share.
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.365.000 spettatori con il 21.4% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.409.000 spettatori con il 21.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 ottobre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.503.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte e 1.713.000 spettatori con il 21.6% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.427.000 spettatori con uno share del 19.1%;
- Vita in diretta: 1.405.000 spettatori con il 18.9% nella presentazione e 1.761.000 spettatori con il 20.1%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip 2026: 1.892.000 spettatori e il 16.5%;
- Beautiful: 2.080.000 telespettatori con uno share del 18.5%;
- Forbidden Fruit: 2.291.000 spettatori e il 21.8% di share;
- Uomini e Donne: 2.195.000 spettatori e il 25.2%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.814.000 spettatori pari al 24.1%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.511.000 spettatori pari al 20.8%;
- Dentro la Notizia: 1.521.000 spettatori pari al 20.8% nella prima parte e 1.415.000 spettatori pari al 17.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.