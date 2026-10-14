Ascolti tv di martedì 13 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 ottobre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Zelig 30 | Auditel del 13 ottobre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha appassionato 2.590.000 spettatori pari allo 16% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, la nuova edizione del docu-reality condotto da Elettra Lamborghini ha incuriosito 728.000 spettatori pari al 5.2% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha informato 316.000 spettatori con il 2.2% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha coinvolto 1.019.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.4%.

Canale 5: Zelig 30, la seconda puntata del comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha intrattenuto 1.711.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Italia 1: Vendetta, il film statunitense del 2022 diretto da Jared Cohn ha appassionato 862.000 spettatori con il 5% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.498.000 spettatori e il 9.7%.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha fatto compagnia 691.000 spettatori spettatori con il 4.9% di share.

Nove: Costa Concordia – Trappola in alto mare, il documentario del 2022 che ricostruisce il tragico naufragio della nave da crociera Costa Concordia ha tenuto col fiato sospeso 268.000 spettatori con il 1.6% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.365.000 spettatori con il 21.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.409.000 spettatori con il 21.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.503.000 spettatori con il 15.4 % nella prima parte e 1.713.000 spettatori con il 21.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.427.000 spettatori con uno share del 19.1 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.405.000 spettatori con il 18.9% nella presentazione e 1.761.000 spettatori con il 20.1%.

CANALE 5