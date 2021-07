Carràmba che sorpresa! su Rai 1 contro Mr Wrong Lezioni d’amore su Canale 5 e Battiti Live su Italia 1. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Carràmba che sorpresa vs Mr Wrong, Battiti Live. Auditel ieri sera, 13 luglio 2021

Carràmba che sorpresa di Raffaella Carrà in replica vince su Mr Wrong Lezioni d’amore. Ottimo debutto per Battivi Live su Italia 1!

Rai 1: Carràmba che sorpresa, la replica dello show condotto da Raffaella Carrà ha emozionato una media di 2.242.000 spettatori pari al 12.8%. Tra gli ospiti: Carlo Verdone, Lucio Dalla e Raz Degan.

Su Rai 2: I casi della giovane Miss Fisher, la serie TV, ambientata a Melbourne negli anni sessanta, racconta le avvincenti indagini di Peregrine Fisher. I nuovi episodi hanno registrato 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Rai 3: How to be a latin lover, il film del 2017 diretto da Ken Marino ha coinvolto una media di 977.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Nel cast: Salma Hayek, Eugenio Derbez.

Rete 4: 12 Rounds, il film diretto da Renny Harlin ha incollato alla tv 700.000 spettatori. Share 3.9%. Nel cast: John Cena e Aidan Gillen.

Canale 5: Mr Wrong Lezioni d’amore, la soap turca con protagonista il sex symbol Can Yaman ha appassionato alla tv 1.283.000 spettatori pari al 8.1% di share.

Italia 1: Battiti Live, la kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ha fatto cantare 1.790.000 spettatori pari al 11.9% di share. Tra gli ospiti: Orietta Berti e Francesca Michielin.

La7: In onda, l’approfondimento dei temi del giorno con Concita De Gregorio e David Parenzo ha informato 672.000 spettatori pari a 3.5% di share.

Tv8: Cinque ragazzi per me, il dating show di Sky Uno in cui una ragazza single accoglie in casa sua cinque ragazzi ha incuriosito 151.000 spettatori. Share dell’0.9%.

Nove: Ender’s Game, il film di fantascienza del 2013 scritto e diretto da Gavin Hood ha tenuto col fiato sospeso 313.000 spettatori per l’1.7 di share. Nel cast: Harrison Ford e Asa Butterfield.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 13 luglio

RAI1

Il pranzo è servito : 1.526.000 spettatori per il 12% di share.

: 1.526.000 spettatori per il 12% di share. Il Paradiso delle Signore: 1.051.000 spettatori per il 9.7% di share.

1.051.000 spettatori per il 9.7% di share. Estate in diretta: 1.255.000 spettatori per il 12.6% di share.

CANALE 5