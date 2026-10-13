Ascolti tv 12 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “I casi di Teresa Battaglia” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 12 ottobre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: I casi di Teresa Battaglia vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 12 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “I casi di Teresa Battaglia” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: I casi di Teresa Battaglia , la nuova stagione della serie tv italiana tratta dalla saga letteraria di Ilaria Tuti con protagonista Elena Sofia Ricci ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Formidabile!, il programma condotto da Eleonoire Casalegno che racconta i programma, personaggi e momenti clou della storia di Rai2 ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha raccolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha registrato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la nona puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share dello 0.00%.

Italia 1: Retribution, il film del 2023 diretto da Nimród Antal con protagonista Liam Neeson ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: La torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento culturale, storico e politico condotto da Corrado Augias ha informato 0.000.000 spettatori e lo 0.00%.

Tv8: Assassinio sull’Orient Express, il film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : non in onda ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori (share 0.00 %);

: spettatori (share %); Tutti a Scuola: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5