Ascolti tv domenica 11 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 11 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, la storia vera e sconosciuta di Biagio Conte con protagonista Alessio Vassallo ha incollato alla tv 2.562.000 spettatori pari al 17.7% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha coinvolto 652.000 spettatori (3.7%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha informato 748.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha raccolto 664.000 spettatori con il 5.7% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno appassionato 1.734.000 spettatori con uno share del 13.1%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha registrato 1.260.000 spettatori con il 11.4%.

La7: Il club delle prime mogli, il film del 1996 diretto da Hugh Wilson, basato su un romanzo di Olivia Goldsmith ha divertito 298.000 spettatori con il 2.1%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show interessato 265.000 spettatori con il 2% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.400.000 spettatori con l’8.6% nella prima parte e 981.000 spettatori (7.4%) nella seconda parte.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.357.000 spettatori con il 23.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.292.000 spettatori con il 23.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 ottobre 2026

RAI 1

Domenica In : 1.887.000 spettatori con il 15.9 % nella prima parte e 1.567.000 spettatori con il 14.3 % nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.384.000 e il 14.3 %);

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte (I Saluti di Mara a e il %); Da Noi… A Ruota Libera: 1.438.000 spettatori con il 13.8%.

Canale 5