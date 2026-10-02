Ascolti tv giovedì 1 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 1 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Racconto di una notte. Auditel ieri sera, 1 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha incollato alla tv 3.979.000 spettatori pari allo 26.4% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha coinvolto 884.000 spettatori pari al 6.4%.

Rai 3: Papà scatenato, il film del 2023 diretto da Laura Terruso con Sebastian Maniscalco e Robert De Niro ha divertito 540.000 spettatori con lo 2.9%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha informato 707.000 spettatori con il 6% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno appassionato 1.906.000 spettatori con uno share del 11.1%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha attirato l’attenzione di 1.007.000 spettatori (share 8.6%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha registrato 776.000 spettatori e il 5.9%.

Tv8: The Equalizer – Il vendicatore, il film del 2014 diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington e Marton Csokas, ha tenuto col fiato sospeso 507.000 spettatori (3.4%).

Nove: Buy it now – Mai più senza: il programma condotto da Gabriele Corsi ha incuriosito 274.000 spettatori e il 1.7%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.596.000 spettatori con il 23.3 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.375.000 spettatori con il 22.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.263.000 spettatori con il 13.2 % nella prima parte e 1.284.000 spettatori con il 17.3 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.203.000 spettatori con il 16.7 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.293.000 spettatori con il 18.8% nella presentazione e 1.644.000 spettatori con il 20.4%.

CANALE 5