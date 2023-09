Le canzoni iconiche tornano protagoniste ad Arena Suzuki dai 60 ai 2000, il grande spettacolo musicale condotto da Amadeus dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Sul palcoscenico gli artisti e i protagonisti che hanno segnato la storia della musica italiana ed internazionale. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta della seconda puntata di stasera, mercoledì 27 settembre 2023 su Rai1.

Arena Suzuki 2023, la seconda serata su Rai1: la scaletta

Tutto pronto per la seconda puntata di Arena Suzuki 2023, lo show musicale condotto da Amadeus con le canzoni più iconiche di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali! Mercoledì 27 settembre 2023 dalle ore 21.25 prosegue il viaggio musicale alla ri-scoperta di canzoni senza tempo che tanto ci hanno fatto cantare, ballare ed emozionare. A traghettare il pubblico è Amadeus, padrone di casa insostituibile, in compagnia di dj Massimo Alberti pronto a far ballare il pubblico da casa.

Ecco la scaletta della seconda puntata di Arena Sukuzi 2023 di mercoledì 27 settembre:

Gala con “Freed From Desire”

con “Freed From Desire” Lorella Cuccarini con “La notte vola”

con “La notte vola” The Rubettes con “Sugar Baby Love”

con “Sugar Baby Love” Kool & The Gang con “Celebration” e “Fresh”

con “Celebration” e “Fresh” Orietta Berti con “Fin che la barca va” e “Quando l’amore diventa poesia”

con “Fin che la barca va” e “Quando l’amore diventa poesia” Blue con “One love” e “A chi mi dice”

con “One love” e “A chi mi dice” Jimmy “Bo” Horne con “Gimme Some” e “Dance Across The Floor”

con “Gimme Some” e “Dance Across The Floor” Ice Mc con “Think About The Way” e “It’s A Rainy Day”

con “Think About The Way” e “It’s A Rainy Day” Plastic Bertrand con “Ça Plane Pour Moi”

con “Ça Plane Pour Moi” Jalisse con “Fiumi di parole”

con “Fiumi di parole” Alexia con “Dimmi come” e il medley “Hu la la la – Happy – Summer is crazy”

con “Dimmi come” e il medley “Hu la la la – Happy – Summer is crazy” Laid Back con “Sunshine Reggae”

con “Sunshine Reggae” Whigfield con “Saturday Night”

con “Saturday Night” Amedeo Minghi con “1950”

con “1950” Mietta con “Angeli noi”

con “Angeli noi” A sorpresa Amedeo Minghi in duetto con Mietta in “Vattene amore”

in duetto con in “Vattene amore” Haiducii con “Dragostea Din Tei”

Arena Suzuki in Arena: il meglio della musica dagli anni 60 ai 2000

Il progetto di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, prodotto da Arcobaleno Tre per Rai, è nato da un’idea di Amadeus. Dopo il grande successo della prima puntata trasmessa sabato 23 settembre, prosegue il viaggio musicale con l’appuntamento di stasera, mercoledì 27 settembre e il gran finale in programma il prossimo 4 ottobre sempre in prima serata su Rai1.

Lo show è anche social con l’hashtag #ArenaSuzuki diventato trend topic su Twitter durante la prima puntata. Radio 2 è la radio ufficiale dell’evento.