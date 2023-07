Il mese di Agosto porta tante novità sulla piattaforma streaming a pagamento di Apple TV+. Ecco la lista di tutti i nuovi film e le serie tv da non perdere disponibili dal 1 agosto 2023 sulla piattaforme operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple.

Apple TV+: le nuove serie in uscita ad agosto 2023

Agosto segna l’arrivo di nuove ed attesissime serie tv sulla piattaforma streaming Apple TV+. Un catalogo ricco di nuovi ed interessanti titoli a discapito però dei film, da sempre il tallone d’Achille del servizio operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple. Per il mese di Agosto, infatti, non è prevista alcuna uscita di nuovi film sulla piattaforma, mentre diverse sono le serie di qualità.

La prima uscita da segnalare è la terza stagione di Physical, la serie dark comedy di Apple TV+ interpretata e prodotta da Rose Byrne e creata da Annie Weisman. Si tratta dell’ultima stagione della serie in arrivo da mercoledì 2 agosto con 10 episodi. Il gran finale è previsto sulla piattaforma il 27 settembre. Il 9 agosto, invece, arriva “Strange Planet – Uno strano mondo“, la serie animata ispirata a graphic novel bestseller n. 1 del New York Times e fenomeno sui social. Una serie che offre uno sguardo esilarante e acuto su un mondo lontano non molto diverso dal nostro.

Lista e riepilogo delle nuove serie tv e film in uscita ad Agosto 2023 su Apple TV+

Tra le nuove serie Apple TV+ in arrivo ad agosto 2023 c’è anche Invasion. La seconda stagione della serie televisiva statunitense, composta da 22 episodi, di genere sci-fi e azione creata da Shaun Cassidy è tra i titoli più attesi del mese. I primi 10 nuovi episodi saranno disponibili da mercoledì 23 agosto; poi ogni settimana un nuovo episodio fino al gran finale previsto per il 25 ottobre. Nel cast: Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.

Infine venerdì 25 agosto 2023 esce “Wanted: Carlos Ghosn“, la docu-serie sull’ex CEO di Renault Nissan. La docuserie racconta, in quattro parti, la storia dell’amministratore delegato trasformatosi in fuggitivo. La serie inizia dall’ascesa al potere di Carlos Ghosn, il suo arresta e la sorprendente fuga che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero!

Ecco la lista delle nuove serie tv in arrivo dal 1 agosto 2023 su Apple TV+: