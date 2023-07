Il catalogo di Apple Tv+ si arrichisce di tanti nuovi titoli con l’arrivo del mese di luglio 2023. Scopriamo tutte le novità in arrivo tra serie tv e film da non perdere!

Apple Tv+, le serie tv di Luglio 2023

La piattaforma streaming Apple TV+ ha in serbo tante novità per il mese di luglio 2023. La nuova realtà della Casa di Cupertino sta continuando ad affermarsi nel mercato dello streaming online proponendo importanti produzioni sia dal punto di vista delle serie tv che dei film. Una scelta che, nel corso dei mesi, sta premiando il servizio operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple, visto che sono in crescita i nuovi iscritti.

Ma passiamo alle novità in arrivo per il mese di luglio 2023 con il ritorno di due serie molto amate. Si tratta di Afterparty, la serie creata nel 2022 da Christopher Miller giunta alla sua seconda stagione in uscita il 12 luglio. Tra i protagonisti Tiffany Haddish nei panni del detective Danner, ma anche Sam Richardson e Zoë Chao.

Dal 14 luglio, invece, arriva la seconda stagione di “Fondazione“, ’epica serie TV fantascientifica dello showrunner David S. Goyer. La serie, ispirata ai romanzi omonimi di Isaac Asimov, ha appassionato milioni di telespettatori complice anche un cast stellare con Jared Harris e Lee Pace. Tra i protagonisti anche Lou Llobell e Leah Harvey.

Ecco l’elenco completo delle nuove serie tv disponibili da luglio 2023 su Apple TV+:

Afterparty s.2 – dal 12 luglio

Fondazione s.2 – dal 14 luglio

Stephen Curry: Underrated – dal 21 luglio

The Beanie Bubble – Inflazione da peluche – dal 28 luglio

Apple Tv+, i film in arrivo a di Luglio 2023

Non solo nuove serie tv da luglio 2023 su Apple TV+, visto che la piattaforma streaming di Cupertino ha in serbo tante novità anche dal punto di vista dei film. A cominciare da “Stephen Curry: Underrated” in uscita dal 21 luglio. Si tratta di una pellicola interamente dedicata alla figura di Stephen Curry, uno dei giocatori più influenti, dinamici e inaspettati nella storia del basket. Il film racconta l’ascesa di Curry da minuto giocatore universitario di un minuscolo college della Division I a quattro volte campione NBA.

Da non perdere poi “The Beanie Bubble – Inflazione da peluche“, il film con protagonisti Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks in uscita dal 28 luglio sulla piattaforma dopo solo una settimana dall’arrivo nelle sale cinematografiche. La pellicola è incentrata sulla storia di Ty Warner, venditore di giocattoli, e delle sue collaboratrici.