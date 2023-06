Tante novità in arrivo nel catagolo di Apple Tv+, il servizio operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple. Scopriamo insieme tutti i titoli dei film, serie tv e programmi in arrivo sulla piattaforma online a giugno 2023.

Apple TV+ cresce in termini di abbonati nel 2023

Il catalogo di Apple TV+, la società di streaming di film e serie TV del gruppo Apple, ha in serbo tantissime sorprese per i milioni di abbonati. La piattaforma online, infatti, continua a crescere il numero di abbonati complice anche una proposta di film, serie tv, programmi e documentari davvero interessanti ed originali. C’è ancora tanto da fare rispetto ai colossi di Netflix e Prime Video, ma Apple TV+ oramai sta cercando di accaparrarsi titoli e produzioni di altissimo livello come è successo pochi giorni fa con “Killers of the Flower Moon”, il nuovissimo film di Martin Scorsese presentato al Festival di Cannes 2023 e in arrivo sulla piattaforma da ottobre 2023.

Nel mese di giugno 2023 sono tante le novità in arrivo sulla piattaforma online. Ecco il catalogo dei titoli della serie tv di giugno 2023 suddivise per giorno di uscita:

Apple TV+, le serie da vedere a giugno 2023

9 Giugno 2023

Le avventure di Snoopy 3 : la terza stagione del divertentissimo personaggio, amato da grandi e piccini, torna sulla piattaforma dal 9 giugno con la terza imperdibile stagione. Tanti nuovi episodi ed avventure del cane di Charlie Brown.

: la terza stagione del divertentissimo personaggio, amato da grandi e piccini, torna sulla piattaforma dal 9 giugno con la terza imperdibile stagione. Tanti nuovi episodi ed avventure del cane di Charlie Brown. The Crowded Room : la serie drama, composta da 10 episodi, è stata creata da Akiva Goldsman e si ispira liberamente alla biografia Una stanza piena di gente, scritto da Daniel Keyes e incentrata su uno dei casi più sconvolgenti di disturbo della personalità multipla: la storia dello studente Billy Milligan.

16 giugno 2023

La nostra piccola fattoria : la seconda stagione della serie, creata da Maddy Darrall, Billy Macqueen e Catherine Williams, è tra le più amate dai giovanissimi. La serie racconta le vicende delle sorelle Jill e Jacky interpretate da Levi Howden e Kassidi Roberts.

23 Giugno 2023

Swagger : la seconda stagione della serie ispirata alla vita della superstar dell’NBA Kevin Durant, racconta il mondo del basket giovanile e le storie dei giocatori, delle loro famiglie e dei coach, in bilico fra sogni e ambizioni da una parte e opportunismo e corruzione dall’altra.

: la seconda stagione della serie ispirata alla vita della superstar dell’NBA Kevin Durant, racconta il mondo del basket giovanile e le storie dei giocatori, delle loro famiglie e dei coach, in bilico fra sogni e ambizioni da una parte e opportunismo e corruzione dall’altra. Carpool Karaoke: La serie 6 : la serie di James Corden, approdata dapprima su Apple Music e poi su Apple TV+, è uno dei titoli di maggior successo della piattaforma.

28 Giugno 2023