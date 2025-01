Apple inaugura il 2025 con una straordinaria sorpresa per tutti gli appassionati di cinema e serie TV: il 4 e 5 gennaio, sabato e domenica, il servizio di streaming Apple TV+ sarà completamente gratuito. Nessun abbonamento o registrazione sarà necessario: basterà accedere all’app Apple TV da un dispositivo compatibile per godersi l’ampio catalogo disponibile.

Apple Tv Plus gratis per il week-end del 4-5 gennaio 2025

L’iniziativa è stata confermata ufficialmente da Apple, dopo che nei giorni scorsi un messaggio criptico sui social aveva alimentato la curiosità degli utenti: “Guardate voi stessi”. Ora, il significato è chiaro. Con questa mossa, Apple punta a promuovere il proprio servizio di streaming, lanciato nel 2019, che continua a crescere e competere con piattaforme leader come Netflix, Prime Video e Disney+.

Un’occasione imperdibile per scoprire i migliori contenuti di Apple TV+, dai pluripremiati originali alle nuove uscite, in un weekend all’insegna dell’intrattenimento. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Apple TV+: Il Catalogo di produzioni originali da non perdere

Apple TV+ si distingue nel panorama dello streaming grazie al suo catalogo unico, interamente dedicato a produzioni originali. A differenza dei concorrenti, qui non troverete contenuti di terze parti o serie TV classiche, ma solo titoli esclusivi creati appositamente per la piattaforma.

Tra i successi più celebri spiccano “Ted Lasso”, una commedia pluripremiata agli Emmy che ha conquistato critica e pubblico, e “Severance”, un avvincente thriller psicologico che tiene gli spettatori incollati allo schermo con la sua trama avvolgente. Non mancano i film di grande spessore, come “CODA – I segni del cuore”, vincitore dell’Oscar come miglior film nel 2022, e documentari visivamente spettacolari come “The Elephant Queen”, che esplorano temi universali con grande maestria.

Il weekend gratuito del 4 e 5 gennaio è l’occasione perfetta per immergersi in questo mondo di contenuti esclusivi, scoprendo il meglio di Apple TV+ senza alcun costo. Non perdete l’opportunità di valutare se questa piattaforma fa al caso vostro!

Quanto costa un abbonamento ad Apple TV+?

In Italia, Apple TV+ ha un costo mensile di 9,99 euro, con una prova gratuita di 7 giorni riservata ai nuovi utenti. Inoltre, chi acquista dispositivi Apple come iPhone, iPad o Mac può beneficiare di tre mesi di abbonamento gratuito, un’ottima opportunità per provare il servizio senza impegno.

Nonostante il prezzo sia in linea con quello dei principali concorrenti, Apple si distingue puntando sulla qualità anziché sulla quantità. Il catalogo di Apple TV+ è infatti più ridotto rispetto ad altre piattaforme, ma ogni produzione è realizzata con estrema cura e attenzione ai dettagli, offrendo un’esperienza di visione esclusiva e apprezzata dagli amanti dei contenuti premium.