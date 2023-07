Le donne non sono tutte uguali: alcune nascono forti, altre fragili, altre ancora crescono con paure e insicurezze. Il mondo femminile è complesso e ricco di sfaccettature e saperlo raccontare è una sfida importante. Lo sanno bene le sceneggiatrici della nuova serie di Amazon Prime Video Antonia, Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani.

Una serie che è nata quando Chiara Martegiani si è ritrovata a dover affrontare un momento di crisi personale che è coinciso con la scoperta di una malattia, l’endometriosi. Per catturare l’attenzione del pubblico, la serie adotta una focalizzazione interna raccontando la malattia attraverso lo sguardo dell’attrice. Si tratta di un approccio autentico e privo di inibizioni che non ha paura di risultare sgradevole agli occhi degli altri. Antonia porta in scena l’endometriosi come mai prima era stato fatto e questa non è una cosa da poco. Di endometriosi in Italia se ne parla ancora poco eppure continuano a salire il numero di donne che soffrono di questa malattia invalidante. Quello che era un tabù sembra però essere stato scalfito visto che ad oggi sono tante le donne dello spettacolo ma anche le influencer che hanno deciso di portare avanti una battaglia pubblica per il riconoscimento di questa malattia. Parlarne è davvero importante e anche il cinema può fare la sua parte.

Il cast di Antonia

E’ una sfida importante quella che si propone la serie Antonia nel cui cast figurano Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea nel ruolo dei protagonisti ma anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli.

Antonia: La trama

Al centro della storia Antonia che dopo aver trovato un suo equilibrio nella giungla urbana di Roma si sente cadere il mondo addosso quando nel giorno del suo 33esimo compleanno scopre di avere l’endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un’occasione per conoscersi e smettere di scappare.

Una serie dramedy che però non rinuncia ai toni della commedia come ha dichiarato Chiara Martegiani: “Sentivo era arrivato il momento di raccontare questa fase di crisi, mentre stavamo scrivendo ho scoperto di avere l’endometriosi che non avevo minimamente idea di cosa fosse. La scoperta ha aumentato le nostre necessità narrativa, potevamo parlarne e mostrare anche quanto fosse invalidante nella vita di tutti i giorni. Volevo però farlo con ironia”.

Supervisore creativo della serie Valerio Mastrandrea, compagno nella vita di Chiara. La coppia sta insieme dal 2016 ed hanno avuto un figlio, Ercole. Parlando di questo progetto, Mastrandrea ha rivelato:

“Essendo Chiara la mia compagna ho vissuto in prima persona questa crisi ma non ne ero responsabile. Nella serie ho raccontato un maschio diverso, un uomo in ascolto, fragile, che chiede sempre scusa ma non è un cog**one. Ci tenevo a mostrare questa tipologia di personaggio che non è sempre presente. Raccontare questo con l’ironia e la comicità per me era fondamentale ed è quello che il cinema ti permette. Con l’endometriosi alle donne vengono date due possibilità: o diventano mamme o non lo diventano mai. Abbiamo tentato di raccontare queste tematiche forti”. Nella serie, Antonia non ha idea di cosa stia accadendo al suo corpo. L’attrice ha precisato che l’endometriosi vuole essere uno spunto per far riflettere su come possa cambiare la vita quando si scopre qualcosa di cui non si era a conoscenza.

Quando esce “Antonia” su Prime Video

Prodotta da Groelandia, con Fidelio in collaborazione con Prime Video, Antonia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2024.