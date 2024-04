Antonella Clerici ha regalato ai telespettatori una delle più belle interviste dell’edizione 2024 di Belve di Francesca Fagnani. La conduttrice, infatti, non solo ha rivelato il nome del cantante che rifiutò il suo Sanremo perchè sapeva troppo di sugo, ma anche del tradimento di Barbara d’Urso.

Antonella Clerici e il sugo-gate di Sanremo 2010: ecco il nome del cantante che le disse di no

L’intervista di Antonella Clerici a Belve di Francesca Fagnani ha mostrato ancora una volta quanto la sincerità e la schiettezza siano le sue armi vincenti. La Clerici, infatti, non si è tirata indietro a nessuna domanda; anzi con garbo ed educazione ha risposto alle pungenti domande della padrona di casa che durante l’intervista le ha chiesto di rivelare il nome del cantante che rifiutò di partecipare al suo Sanremo 2010 perchè “sapeva troppo di sugo”. Un vero e proprio sugo-gate che a distanza di 14 anni ha visto la Clerici svelare il nome del cantante. «A me l’hanno riferito. se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse» – ha precisato la Clerici che ha poi svelato – «non è che lui è venuto lui e sai di sugo. Si tratta di Luciano Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio Festival, mi immaginavo di averlo all’ultima puntata che andavamo via in Harley Davidson». Poco dopo la messa in onda dell’intervista è arrivata la smentita diretta da Ligabue che sui profili social ha scritto: «Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono».

Spazio poi al successo del programma “La prova del cuoco” con la Fagnani che la chiesto: «La prova del cuoco è stato un grandissimo successo e lei disse stavolta mi dovranno mettere al posto del cavallo della Rai, non le hanno riconosciuto il merito che le si deve?». La Clerici non si è tirata indietro e ha replicato: «mai, no, mai. Anche se ogni tanto ho pensato di meritarlo. Qualche volta era giusto che dicessero ‘cavolo grazie, sei stata fantastica’, ma questa azienda no. basterebbe una pacca sulla spalla e ci ho patito di questo».

Antonella Clerici e il tradimento dell’ex Eddy: “Barbara d’Urso fu sgradevole”

Non solo, Antonella Clerici durante l’intervista di Belve da Francesca Fagnani non si è tirata indietro nemmeno alla scomoda domanda «non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno». Senza battere ciglio la Clerici ha confessato: «Barbara D’Urso. Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: ‘domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy Martens’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole, non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega».

Una rivelazione che, manco a dirlo, è diventata virale ovunque su tutti i social coesi nel supportare la Clerici. Arriverà la replica di Barbara d’Urso.