Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Due coppie sono state protagoniste della puntata. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri e Pamela Barretta con il suo conoscente Enzo. Di seguito tutte le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime dal trono over

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne sono stati nuovamente protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama nella scorsa registrazione aveva deciso di lasciare Riccardo, che aveva abbandonato lo studio. I due però si sono incontrati in settimana e dopo la notte trascorsa insieme hanno deciso di darsi un’altra possibilità.

In studio Ida Platano ha litigato con Armando Incarnato. Alla dama, infatti, non sono piaciute le dichiarazioni del cavaliere napoletano. Quest’ultimo aveva dichiarato che secondo lui Ida l’aveva usato per arrivare a Riccardo.

Al termine della puntata Ida e Riccardo sono usciti nuovamente insieme dal programma.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Pamela e Enzo escono insieme

Oltre di Ida e Riccardo si è parlato molto anche di Pamela e Enzo. I due hanno discusso al centro dello studio perché, secondo la dama, Enzo sarebbe molto geloso.

Il suo comportamento non piace alla dama del trono over di Uomini e Donne, che ha minacciato addirittura di abbandonare il programma. Alla fine, però, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma e vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere.

Non c’è felicità, invece, per Gemma Galgani, alle prese con una difficile conoscenza. La dama torinese sembra essere molto presa da Jean Pierre, ma lui pare non sia dello stesso parere. Il cavaliere sta sfruttando la conoscenza con Gemma per scalare posizioni nelle gerarchie del trono over di Uomini e Donne. Jean Pierre è senza ombra di dubbio il nuovo Giorgio Manetti.