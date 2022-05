Le anticipazioni di Una Vita dal 7 al 13 maggio 2022 ci preannunciano che saranno in molti a preoccuparsi per Mendez. L’uomo sembra scomparso nel nulla e la sua scomparsa fa preoccupare davvero Felipe e Marcos. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 7 al 13 maggio 2022

Natalia, grata ai suoi salvatori, decide di ricompensarli tutti con un regalo. Nel frattempo però sono in molti a non poter gioire per l’esito favorevole della vicenda di Natalia. Felipe è troppo preoccupato per il suo amico Mendez e si chiede dove possa essere finito. Neppure Marcos sembra avere notizie del commissario. Cosa è accaduto a Mendez? A Josè non rimane altro da fare che indagare da solo su Ignacio, che nel frattempo ha una strana conversazione con Florencio.

Nel frattempo Ignacio sembra alle prese con altri problemi. Alodia è sempre più convinta di essere in dolce attesa e, quando ne parla con lui, il giovane le dice che è impossibile. Poco dopo però lei ritorna sull’argomento, incoraggiata anche da Casilda, ma se lei fantastica su una vita a tre con il “suo” Ignacio, la reazione del ragazzo le fa capire chiaramente che, se davvero fosse incinta, lui non esiterebbe a lasciarla.

Natalia viene arrestata e Felipe decide di assumerne la difesa. Questo sembra dare a Genoveva la sicurezza che la messicana tornerà presto libera, e la Salmeron non esita a dire anche ad Aurelio che può fidarsi di lui. Ma quando il ragazzo incontra Marcos per strada la situazione si fa davvero pericolosa: i due si minacciano a vicenda con le pistole.

Miguel chiede ai nonni di lasciare in pace Daniela. Il giovane scopre di non essere orfano e la notizia lo turba molto, ma promette a Roberto di non denunciarli e non dire niente a Sabina. Poco dopo Daniela entra nella cantina di nascosto e trova delle prove che inchiodano gli Olmedo. Scoperta da Miguel, la ragazza viene accusata di averlo semplicemente usato, ma lei dichiara al giovane che il suo amore è sincero. Complice la passione, i due riescono a chiarirsi e tutto sembra andare a posto, ma quando il mattino dopo Miguel arriva al ristorante, scopre che la cameriera si è licenziata e ha lasciato una lettera d’addio agli Olmedo nella quale dice di non volerli denunciare.

La pubblicazione dell‘intervista ad Antonito finisce per far preoccupare molto Ramon, che inizia a temere per l’incolumità del figlio. Da parte sua Lolita fa di tutto per convincere il marito ad allontanarsi e, quando ci riesce, lei, Antonito e il piccolo Moncho partono.

Anticipazioni italiane Una Vita: Servante infortunato

Servante si infortuna durante un allenamento di Churro Va, finendo contro un muro. Nonostante questo l’uomo è convinto che la squadra sia ormai pronta per il concorso.

Tutti partono per La Navilla del Rio, intenzionati a portare a casa la coppa dei vincitori. Sarà davvero così?

Una Vita, anticipazioni settimanali: quali segreti nasconde Natalia?

Natalia è chiusa in carcere, in parte rassicurata dal fatto che a occuparsi della sua difesa è l’Alvarez-Hermoso. Tuttavia qualcosa sembra turbarla molto e, in occasione di una visita di Genoveva, la giovane ha un delirio e nomina più volte Marcos.

Cosa nasconde Natalia nel suo passato? Perché il Bacigalupe è parte dei suoi inquietanti incubi? Sicuramente la Salmeron non lascia niente di intentato per scoprire i segreti della ragazza, e siamo sicuri che avremo ancora modo di trattenere il fiato.

Nel frattempo lo stesso Marcos è vittima di un inganno da parte di Miguel, che lo convince a uscire di casa per poter così introdursi nell’appartamento. Ma Marcos rientra all’improvviso!

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

