Le anticipazioni di Una Vita dal 5 al 11 novembre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni italiane: trama puntate dal 5 al 11 novembre 2022

Quando Dori propone a Felipe di andare a Ginevra con lei, l’avvocato a sorpresa le risponde che ci penserà. L’Alvarez-Hermoso appare ancora titubante davanti alla possibilità di un futuro al fianco dell’infermiera, ma qualcosa in lui sembra iniziare a cedere. Per chiarire la natura del loro rapporto con i vicini i due organizzano una merenda, e in quell’occasione Felipe chiede a Dori di diventare sua moglie. Dori accetta e per l’avvocato sembra iniziare un periodo felice sotto ogni aspetto, visto che sopraggiunge anche una nuova proposta di lavoro sulla quale i futuri sposi si confrontano.

Hortensia racconta a Liberto il suo segreto riguardo al padre di Azucena e Rosina la spinge a fare altrettanto con Pascual. La più eccentrica delle sorelle Rubio rivela al Sacristan di non essere mai stata all’estero. Se Pascual è costretto a lottare contro la reticenza di Hortensia, che sembra non voler cedere al sentimento che prova, anche Luzdivina deve fare i conti con la “testardaggine” di Marcelo. Dopo essersi lasciata andare a un bacio in un momento di confidenza, ed essere stata respinta, la donna sembra abbracciare l’idea di lasciare Acacias. Il maggiordomo a quel punto, per tentare di convincerla a restare, non può che confessarle i suoi veri sentimenti e spiegarle i motivi per cui non potrebbe mai vivere serenamente al suo fianco.

Un nuovo malore di Genoveva finisce per preoccupare molto il maggiordomo, che insiste affinché si rivolga a un altro medico. Gabriela però dissuade sua madre e afferma di volersi prendere cura personalmente di lei.

Ignacio disperato, chiede perdono ad Alodia, ma lei gli dice che tra loro è finita. Ad aiutare il giovane potrebbe però arrivare Bellite, che ha un piano per farli ricongiungere. La donna ha programmato un trasferimento a Ecjia dove Ignacio potrà aprire uno studio medico.

Una Vita, trame al 11 novembre

Casilda, dopo aver vinto alla lotteria, racconta ad Azucena che vorrebbe usare i soldi per aprire un’attività commerciale nel mercato. Subito dopo comunica a Rosina che non lavorerà più per lei, ma la reazione di indifferenza della donna la fa rimanere male. Rosina, insieme a Liberto, attende i rappresentanti della Bris & Holden, ma i due rimangono sorpresi quando al loro posto arrivano Susana e Armando.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Fidel accudito da Lolita, il fastidio di Ramon

Fidel continua a migliorare ma questo non basta a convincere Lolita ad allontanarsi dal suo capezzale. In un momento di confidenze la vedova di Antonito confessa a Felipe di sentirsi confusa riguardo a Fidel. Intanto le attenzioni del Soria nei confronti di Lolita infastidiscono Ramon. La giovane però mette in chiaro con il suocero che ha tutto il diritto di essere felice.

News spagnole Una Vita, Genoveva in pericolo

La Salmeron sta pranzando in sala con Gabriela quando improvvisamente si apre la porta ed entra Aurelio Quesada. L’uomo è scampato all’incendio al laboratorio ed è determinato a sbarazzarsi definitivamente della moglie. Solo l’intervento di Marcelo riesce a scongiurare il peggio. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. Appuntamento, cari amici lettori, tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno news sul gran finale Una Vita.