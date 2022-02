Le anticipazioni di Una Vita dal 5 al 11 febbraio 2022 ci preannunciano che l’Alvarez-Hermoso prende una importante decisione. Proprio così, Felipe decide di abbandonare i suoi progetti di vendetta nei confronti di Genoveva, riprendere in mano la sua vita e lasciare Acacias. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 febbraio 2022

Felipe intende trasferirsi in Austria, ma non prima di aver partecipato alla messa in memoria di Marcia, con tutti gli abitanti del quartiere. Natalia chiede a Carmen notizie di Lolita, ma la situazione della giovane preoccupa molto la famiglia. La moglie di Antonito infatti, perde di nuovo i sensi mentre è ricoverata in ospedale.

Le sue condizioni appaiono disperate e, mentre lei sembra recuperare un po’ le forze e inizia a pensare a un miglioramento, i Palacios stanno ben attenti a non farle capire che invece i medici le hanno dato solo pochi giorni di vita. Antonito urla parole di disprezzo verso Natalia, la ragazza ne soffre e si sfoga con Anabel. Quando Lolita viene dimessa dall’ospedale e torna a casa Antonito scopre che c’è un medico esperto in malattie del sangue e decide di contattarlo.

La figlia di Marcos appare molto infastidita quando scopre che Susana spettegola su di lei e la affronta. La donna reagisce e decide di dare una lezione alla messicana. Ma la campagna che la Ruiz mette in atto per cacciare gli stranieri da Acacias non sembra riscuotere molto successo tra gli abitanti del quartiere.

Benigna rivela a Servante di averlo preso in simpatia solo perché le ricorda il fratello minore, ma di non essere minimamente attratta da lui. La lettera lasciata da Roberto basterà per scagionare Miguel dall’accusa di furto? Sabina pare poco convinta!

La cena tra Aurelio e Genoveva riserva molte sorprese. L’uomo infatti non fa mistero di voler approfondire la loro conoscenza, ma la dark lady sembra voler parlare solo di affari. Poco dopo la Salmeron si reca a casa di Marcos per guadagnarsi la sua fiducia.

Anticipazioni italiane Una Vita: la gentilezza di Indalecia

Jacinto nel frattempo non riesce a capire il motivo per cui Indalecia non sia tornata al villaggio con la madre e appare sempre più stanco a causa dell’ennesima notte passata a dormire per terra.

Quando finalmente la ragazza giunge ad Acacias, mostra un atteggiamento gentile nei confronti di Jacinto, tanto che Servante inizia a pensare che Indalecia sia tornata per rubare il posto a Marcelina.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Bellita è in pericolo!

Bellita Del Campo è convinta che il suo ammiratore segreto sia ormai tornato in Patagonia. Per questo insiste per uscire di casa. Josè si raccomanda a Rosina e Susana affinché veglino sulla moglie. Le tre donne escono così di casa incappucciate per fare una passeggiata, ma l’ammiratore squilibrato della cantante le aggredisce….

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.