Le anticipazioni di Una Vita dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 ci preannunciano che i piani dei Quesada sembrano andare a buon fine. Antonito infatti cede alle lusinghe di Natalia e Aurelio si accerta che Lolita sorprenda i due amanti. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022

La discussione tra Antonito e Lolita porta il giovane ad abbandonare la casa, lasciando la moglie nella più cupa disperazione. Dopo aver passato la sua prima notte nella pensione il figlio di Ramon è distrutto, ma intende passare da casa per prendere i suoi documenti. Mentre si trova lì Natalia bussa alla porta e cerca di sedurlo. Antonito cede alle avances della giovane e tradisce Lolita.

Nel frattempo Aurelio fa in modo che anche quest’ultima rientri, facendole così sorprendere il marito insieme a Natalia. Davanti a quella scena il cuore di Lolita sembra smettere di battere: la donna cade a terra per lo sgomento e viene ricoverata. Per Antonito è davvero difficile confessare la sua colpa al padre e a Carmen. I medici però, nonostante una grande quantità di esami clinici, non riescono a individuare le cause del malessere di Lolita.

Nel frattempo Aurelio cerca di rovinare anche Miguel, pretendendo che il giovane si licenzi. Ma Marcos si rifiuta di assecondare le richieste del Quesada e minaccia di sciogliere la società. Aurelio però riesce a farlo tornare sui suoi passi, convincendolo addirittura a commerciare ferro e carbone con i Paesi in guerra. Intanto l’intesa tra Soledad e il suo signore sembra crescere sempre più. Indalecia inizia a intuire che Jacinto, Servante e Cesareo stanno tramando qualcosa e chiede spiegazioni.

Anticipazioni italiane Una Vita: Felipe e Genoveva, matrimonio annullato?

La situazione si fa sempre più insostenibile per Genoveva. Se Mendez è convinto che la dark lady sia coinvolta nella scomparsa di Velasco, Casilda fa sempre più fatica a prestare servizio a casa della donna e le rinfaccia più volte di aver ucciso l’amica. Le cose non vanno meglio con Felipe, che comunica alla Salmeron di aver chiesto l’annullamento del matrimonio.

Per cercare di migliorare la sua immagine la dark lady chiede aiuto a Fabiana per riuscire a far celebrare una messa in ricordo di Marcia, ma Felipe non prende bene la notizia. L’avvocato è sempre più intenzionato a vendicarsi, e neppure i consigli di Mendez e di Casilda, che lo invitano a lasciar perdere la Salmeron e voltare pagina, sembrano produrre alcun effetto almeno inizialmente, Poco a poco però l’Alvarez-Hermoso sembra lasciarsi convincere…

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Miguel preoccupato

Miguel appare sempre più preoccupato delle strane attività dei nonni. Roberto intanto, dopo aver rischiato di far esplodere il ristorante, si prepara a festeggiare la riuscita del piano organizzato con Sabina. I due infatti hanno terminato gli scavi del tunnel e, con le nuove carte d’identità in mano, si preparano a compiere il furto e fuggire all’estero.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.