Le anticipazioni di Una Vita dal 26 marzo al 1 aprile 2022 ci preannunciano che assisteremo alla partenza di Indelecia e di Benigna da Acacias. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 26 marzo al 1 aprile 2022

Jacinto sarà fin troppo chiaro e farà capire a Indelecia che lui non tradirà mai Marcelina. Davanti a queste rivelazioni la donna, insieme a Benigna, deciderà di lasciare il quartiere di Acacias 38.

Nel frattempo Ignacio ingannerà sua zia Bellita, parlandole di sessioni di studio notturne con i colleghi universitari. In realtà il ragazzo non sarà affatto impegnato a studiare, ma preferirà piuttosto recarsi in una bettola a sperperare i soldi dell’artista. Le “sessioni di studio” proseguiranno per diverso tempo, all’insaputa di Bellita che in realtà ignorerà i veri motivi delle assenze del nipote. A un certo punto però questo strano comportamento finirà per insospettire Alodia. Ma la giovane non rinuncerà al suo amore, neppure quando Fabiana e Casilda proveranno a metterla in guardia dicendole che Ignacio non è l’uomo di cui innamorarsi.

Cosa nasconderà Ramon? Questa sarà la domanda che angoscerà Carmen nelle prossime puntate Una Vita. Mentre Lolita cercherà di far notare a Ramon che negli ultimi tempi Carmen si sente trascurata, invitandolo a rimediare, quest’ultima si convincerà sempre più che il compagno le nasconda qualcosa. Quando lui proverà a riavvicinarsi a Carmen troverà una sorpresa ad attenderlo: lei infatti si sarà trovata un impiego come parrucchiera a domicilio.

Anticipazioni italiane Una Vita: l’incontro tra Genoveva e Felipe

La dark lady e l’avvocato si rincontreranno per caso per strada. Genoveva inviterà Felipe a casa sua per discutere dell’annullamento del loro matrimonio. I due sembreranno d’accordo su ogni punto, ma la Salmeron approfitterà dell’occasione e chiederà a Natalia di sedurlo. Felipe non tarderà ad accorgersi che dietro le moine della Quesada si nasconderà lo zampino della ex moglie.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Marcos affronterà Aurelio

Il padre di Anabel affronterà il Quesada nelle prossime puntate, rinfacciandogli la superficialità con cui ha voluto mettere al corrente Anabel delle sue responsabilità nella morte di Carlos Armijo. I due discuteranno animatamente.

Anabel, chiusa nella sua camera in castigo, riceverà un biglietto da parte di Aurelio, che si servirà di Soledad per far giungere alla ragazza i suoi pensieri affettuosi.

Dopo aver parlato con Mendez, Soledad verrà a sapere da Marcos la verità sulla morte di Felicia, e saprà anche che Natalia è sospettata di aver avvelenato la donna. La domestica rassicurerà Anabel, dicendosi pronta a sostenerla nella sua storia d’amore con Aurelio. La figlia di Marcos la prenderà in parola e le ruberà le chiavi di casa, per poter fuggire e raggiungere il suo amato.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Armando torna ad Acacias

Armando tornerà ad Acacias, ma scoprirà che Susana è appena partita per Vienna. L’uomo, senza perdere neppure un istante, deciderà allora di raggiungerla. Nel frattempo Susana, a metà strada riceverà il telegramma del marito e tornerà ad Acacias, per poi partire di nuovo.

