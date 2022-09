Le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 30 settembre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 24 al 30 settembre 2022

Subito dopo la riunione il ristorante viene assalito da un gruppo di malviventi. Diego non sembra avere dubbi sul fatto che dietro questo attacco ci sia lo zampino di Aurelio, e propone di organizzare una manifestazione. Stavolta però il Quesada decide di rispondere con la violenza. L’uomo ha in mano delle foto con le quali ricatta Gatzelu per la sua omosessualità. Invano David cerca di convincere il giornalista a ribellarsi, svelando gli altarini di Aurelio.

Per David si preannuncia un periodo difficile, perché se da un lato si trova a contrastare Aurelio, dall’altro deve vedersela con i problemi di cuore. L’arrivo di Rodrigo nel quartiere ha decisamente complicato il rapporto con Valeria. Quando il marito la vede tra le braccia di David sviene, e sono proprio loro due a soccorrerlo. Poco dopo la donna chiede a David di andarsene, perché intende dedicarsi completamente al marito. Ma quando più tardi Valeria esce a comprare qualcosa da mangiare, Rodrigo fruga per casa e trova la lettera con la quale lei gli confessava di essersi innamorata di un altro.

Anche Guillermo deve fare i conti con problemi di cuore, e chiede aiuto a Liberto, che accetta di incontrare Claudia. La giovane però gli confessa di non essere innamorata del Sacristan, e di averlo baciato solo perché Angel l’ha pagata per farlo. Azucena, nascosta in un angolo, ascolta la confessione di Claudia e si riappacifica con Guillermo.

News spagnole Una Vita, Felipe e Dori annunciano il loro fidanzamento

Una nuova vita sembra finalmente attendere l’Alvarez-Hermoso, che dopo aver più volte sofferto per amore decide di ufficializzare la sua relazione con Dori. L’infermiera da un po’ di tempo appare a disagio, e cerca di giustificarsi con Felipe dando la colpa alle malelingue. L’avvocato decide così di convocare gli amici e ufficializzare la loro relazione, ma questo non sembra rasserenare Dori che continua ad apparire poco entusiasta. Cosa era sul punto di dire l’infermiera all’avvocato quando ha deciso di “mascherare” la sua confessione con la scusa delle malelingue?

Felipe inizia a sospettare che lei gli nasconda qualcosa quando la vede precipitarsi a nascondere una lettera che ha appena ricevuto.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Ignacio approfitta del fatto di avere tutta la casa per sé e da appuntamento all’amante per l’indomani. Più tardi Jose lo sorprende a parlare al telefono nel cuore della notte e gli chiede spiegazioni. Ramon viene a sapere che la polizia ha catturato un giovane anarchico e vedendo i modi utilizzati per farlo parlare si sente in colpa.

Anticipazione Una Vita: l’arrivo di Jeronimo

Nel quartiere arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta duramente le sorelle Rubio. A difendere le ragazze arriva Pascual.

Intanto i lavori ai nuovi laboratori del Quesada sono ultimati e Aurelio, insieme a Genoveva, accoglie gli invitati all’inaugurazione.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.