Le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 8 aprile 2022 ci preannunciano che Daniela è vittima di un’aggressione da parte di due uomini ubriachi, che vengono affrontati e messi in fuga da Roberto. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 2 al 8 aprile 2022

Le attenzioni che Roberto riserva a Daniela finiscono però per provocare la gelosia di Sabina. Dopo varie vicissitudini Armando e Susana riescono a riabbracciarsi, lui le propone di sposarsi nuovamente a New York. Susana all’inizio si mostra titubante, ma poi finisce per accettare la sua proposta e i due decidono di partire quello stesso pomeriggio.

Anabel può contare sulla complicità di Soledad, che peraltro convince Marcos a toglierle il castigo. La giovane può così uscire nuovamente di casa e correre da Aurelio, al quale confessa il suo amore. La relazione tra i due non sfugge a Miguel, che segue la giovane e scopre la sua relazione con il Quesada.

Nel frattempo tornano a galla anche gli scheletri del passato di Marcos. Non solo sua figlia ha scoperto la relazione tra lui e Soledad, ma Cuevas è riuscito a scoprire le losche attività dell’uomo in Messico e consegna a Genoveva un rapporto. A questo punto la dark lady si sente pronta ad agire contro Marcos, spalleggiata da Aurelio. La Salmeron si reca così a casa di Marcos e, dopo avergli mostrato il dossier, lo minaccia di far riaffiorare tutto il suo passato se lui non la farà entrare nella società.

Bellita comprende che Ignacio li ha presi in giro. Il ragazzo le promette che cambierà e José si impegna a controllare che il ragazzo si rimetta in riga. Casilda intravede per la strada un giovane ambulante identico a Martin e ne rimane turbata.

Anticipazioni italiane Una Vita: dov’è finito Antonito?

Il ministero informa la famiglia Palacios di aver finalmente rintracciato il deputato “A.P.R.”. Lolita, Carmen e Ramon sono così sollevati sapendo che il ragazzo non è in pericolo e ansiosi di riabbracciarlo. Ben presto però rimangono delusi. Il deputato rintracciato dal ministero non è Antonito, ma un altro con le sue stesse iniziali. Quando i suoi compagni di missione fanno rientro in Spagna Antonito non è con loro e nessuno sembra sapere che fine abbia fatto. Poco dopo però il giovane sorprende tutti facendosi trovare a casa.

Jacinto e Servante esclusi dalla banda

Grande è la delusione per Jacinto e Servante, quando apprendono di non essere stati ammessi nella banda universitaria. Per riscattarsi i due decidono di formare un loro complesso e invitano tutti i signori del quartiere a farne parte.

Contemporaneamente ad Acacias si svolge un’altra “campagna di reclutamento”, anche se con intento completamente diverso. A dare il via all’opera di convincimento è Alberto, che cerca in ogni modo di spronare Miguel affinché si unisca al movimento operaio.

Una Vita, anticipazioni settimanali: una rivelazione per Felipe

L’Alvarez-Hermoso resta sorpreso dalla confessione di Natalia, che gli rivela di avere agito inizialmente in combutta con Genoveva per sedurlo. Successivamente però la giovane aveva capito che quello che stava facendo non era affatto giusto e rinunciato al proposito di danneggiarlo, tagliando anche i ponti con la dark lady. La conversazione tra la sorella di Aurelio e la Salmeron è stata udita anche da Liberto, che più tardi conferma all’avvocato quanto sostenuto dalla ragazza.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.