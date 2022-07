Le anticipazioni di Una Vita dal 16 al 22 luglio 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 16 al 22 luglio 2022

Felipe è tutt’altro che convinto dell’efficacia delle terapie di Dori e dimostra tutto il suo scetticismo alla nuova infermiera quando lei gli rivela di avergli somministrato un placebo. Esasperata dagli atteggiamenti dell’Alvarez-Hermoso, la Navarro da all’avvocato un ultimatum: se vuole che continui a prendersi cura di lui dovrà assecondarla e fidarsi dei suoi metodi. L’avvocato si lascia convincere dalla donna ad accettare il suo aiuto per smettere di prendere farmaci. Quando però si sente male nella notte Dori annota le reazioni in un quaderno misterioso.

News spagnole Una Vita, David e Valeria si baciano

David sembra sul punto di non riuscire più a trattenere ciò che prova per Valeria, e per questo decide di lasciare il quartiere. Poco dopo la stessa Valeria riceve una visita a sorpresa di Genoveva. La dark lady fa in modo di farle capire che è al corrente della situazione, rivelandole che Aurelio non ha nessuna idea di dove possa trovarsi Rodrigo. A queste parole Valeria viene assalita dal panico e chiede al Quesada di dirle la verità.

Poco dopo lo stesso David interviene impedendo ad Aurelio di abusare di Valeria. Quando però si appresta a consolarla, lei gli rinfaccia la sua complicità con il Quesada. Genoveva consiglia al ragazzo di lasciare Acacias, per sfuggire alla vendetta di Aurelio, e David chiede a Valeria di fuggire con lui. In un momento di passione i due si baciano.

Anticipazione Una Vita: la gelosia di Azucena

Azucena e Guillermo parlano del litigio tra i loro genitori e si riavvicinano. Claudia però non sembra intenzionata a lasciare in pace Guillermo e continua a provocarlo. Quando Azucena li vede fraintende la loro vicinanza e accusa l’uomo di avere avuto atteggiamenti equivoci con la giovane studentessa dell’accademia di ballo.

Lui le spiega che si tratta di un malinteso, e la invita ad assistere a una Zarzuela per farsi perdonare. Guillermo si prepara così al suo appuntamento con Azucena, ma quest’ultima viene obbligata da Hortensia e Rosina a uscire con un pretendente altolocato.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Alodia e Ignacio possono finalmente raggiungere la loro nuova casa. I due lasciano così Acacias per trasferirsi nella nuova abitazione. Ma la loro partenza lascia una questione irrisolta: perché Ignacio ha dato una mancia a Jacinto? José appare sempre più determinato a svelare il mistero.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.