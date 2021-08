Le anticipazioni di Una Vita dal 14 al 20 agosto 2021 ci preannunciano che assisteremo all‘arresto di Genoveva. Ciò farà calare il gelo nel quartiere. I residenti si schiereranno su due fronti: da un lato ci saranno coloro che sono convinti che la Salmeron sia colpevole, dall’altro ci saranno i sostenitori della sua innocenza.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 14 al 20 agosto 2021

Felipe sarà propenso a schierarsi dalla parte di chi ritiene che la dark lady abbia avuto un ruolo determinante nella morte di Marcia, ma dietro l’invito alla prudenza di Ramon e Liberto, si convince a non dare per scontato il fatto che lei sia colpevole e dopo vari tentennamenti, accetterà di assumere anche la sua difesa.

Momenti di tensione accompagneranno anche il matrimonio tra Camino e Ildefonso. Le cose peggioreranno quando la giovane parrà indugiare nel pronunciare il fatidico sì. Alla fine però tutto andrà per il meglio. Gli invitati si prepareranno a festeggiare i novelli sposi.

Felicia resterà sorpresa quando verrà a sapere che Marcos ha indagato su di lei, mentre Bellita dovrà accettare il fatto che Josè ha ricevuto una nuova proposta cinematografica che lo porterà in California. Proprio là verranno girati alcuni film. Invano la donna cercherà di dissuadere il marito parlandogli dei tanti pericoli che potrebbero nascondersi a Hollywood: nulla sembrerà riuscire a fargli cambiare idea.

Jacinto cercherà di riappacificarsi con Marcellina, ma i suoi tentativi finiranno per peggiorare la situazione.

Antonito si cimenterà nel ruolo di padre con il piccolo Moncho. Ramon sembrerà sul punto di accettare la proposta di Armando.

La notte non porterà affatto consiglio a Rosina, che dopo averla trascorsa alla pensione si sveglierà di pessimo umore: solo il cibo sembrerà avere su di lei un effetto calmante.

Quando Felicia si renderà conto di aver interpretato male i gesti di Marcos cercherà di vederlo per scusarsi. La scusa potrebbe arrivare dal biglietto per il concerto che proprio l’uomo le aveva regalato. Una volta recuperato dal cestino il tagliando di ingresso per l’evento lei si recherà lì, ma non troverà Marcos. Lo rivedrà il giorno successivo, in compagnia di una donna misteriosa.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: la strategia di Genoveva

Avremmo dovuto immaginarlo che la dark lady non si sarebbe arresa tanto facilmente e che neppure le sbarre della prigione avrebbero potuto mettere fine ai suoi piani diabolici. In effetti dal carcere la Salmeron riuscirà a parlare con Laura e a costringerla ad allearsi con lei. Dopo che la cameriera avrà ritrattato la sua deposizione l’avvocato Velasco comunicherà a Genoveva che presto potrà tornare in libertà.

Dubitiamo che la permanenza in carcere riuscirà a far desistere Genoveva dal desiderio di vendetta. Per cui tutti coloro che le avranno voltato le spalle dovranno iniziare a tremare. Cosa avrà in mente la dark lady? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.