Le anticipazioni Un altro Domani dal 8 al 14 aprile 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo agli ultimi preparativi per la fuga di Victor. Dopo una pausa “prolungata” a causa dello stop deciso dai vertici Mediaset per la giornata di Pasquetta, la soap spagnola tornerà regolarmente sui nostri teleschermi martedì 11 aprile con tante avventure mozzafiato. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 8 al 14 aprile 2023

In Guinea Carmen riesce a ottenere dal padre il denaro, e Kiros può finalmente consegnarli al trafficante Ernesto. Proseguono intanto i preparativi per la fuga di Victor. Quando tutto è pronto Carmen e Ines si recano alla capanna per salutarlo, ma il giovane scorge degli strani “segni” sui polsi della madre.

Il figlio di Ines – dopo essere stato accusato di alto tradimento – è finalmente pronto a “dileguarsi” – e sfuggire così all’accusa per alto tradimento – ma la sua intraprendenza sembra vacillare davanti a quegli strani segni.

Un Altro Domani, spoiler al 14 aprile 2023

In Spagna Julia è ancora alle prese con le pressanti richieste di Sergio, lei e la sua squadra devono affrontare la situazione e la tensione è al limite. La figlia di Diana riesce ad avere anche un incontro con la titolare di un importante showroom, ma la “presenza” di Sergio non tarda a mostrarsi, mettendo a rischio le trattative di Julia.

Il giovane – dopo aver sconvolto Julia con la notizia che erano ancora ufficialmente sposati – sembra provare piacere nel distruggere ogni iniziativa della Infante. La giovane imprenditrice scopre a sue spese che il suo ex fidanzato ha intenzione di vendicarsi contro di lei.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: le conseguenze dell’arresto

La situazione si complica per Francisco e Patricia, e l’arresto è un evento che tiene sulla corda i veri cospiratori. La Guardia Coloniale potrebbe infatti decidere di ricorrere alle torture per ottenere le informazioni che cerca.

Per sapere se davvero la situazione è destinata a precipitare, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.