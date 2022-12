La soap spagnola Un altro Domani prosegue anche durante le festività di fine anno e le anticipazioni dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo a una importante decisione che riguarda Alicia e Angel. Quest’ultimo si fa convincere da Alicia a stare insieme, ma solo in apparenza. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

A Rio Muni Ventura comunica a Patricia la sua decisione di farle concorrenza, un proposito che fa tremare la donna, ben consapevole del grande potere di Ventura. Patricia insiste allora con Carmen affinché rinunci al suo progetto.

Carmen accetta la proposta fatta da Kiros, e per sviare i sospetti di Patricia è disposta anche a fidanzarsi di nuovo con Victor. In realtà la donna vorrebbe solo poter iniziare una nuova vita insieme a Kiros. Quest’ultimo nutre gli stessi sentimenti per la Villanueva.

Un Altro Domani, spoiler al 6 gennaio 2023

A Robledillo Julia è impegnata nella ricerca di una nuova assistente per la bottega, ed ha un dialogo con Olga. Quest’ultima accetta di fare una prova con un mobile e la supera brillantemente, dimostrando di essere in grado di fare di tutto.

La ragazza rimane piacevolmente sorpresa dell’abilità dimostrata da Olga.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Diana caccia via Lian dalla bottega

Il braccio destro di Oscar – Lian – si presenta alla bottega e viene accolto freddamente dalla madre di Julia. Diana lo caccia via in malo modo dal negozio. Quando Julia chiede alla madre spiegazioni per i suoi gesti scortesi, lei le rivela una insospettabile verità.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5, e che venerdì 6 gennaio – giornata dell’Epifania – la soap non andrà in onda.