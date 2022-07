Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 30 luglio al 5 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla duplice richiesta di Carmen, che prima chiede tempo per riordinare le idee a Patricia e poi a Victor. E a migliaia di chilometri di distanza, molto tempo dopo, anche Julia sembra avere problemi legati al tempo a disposizione. Ma vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 30 luglio al 5 agosto 2022

Patricia e Carmen si riappacificano e, dopo essersi reciprocamente scambiate le scuse, la prima chiede all’altra di tornare a casa. Ma Carmen ha bisogno di riordinare le idee, e sente che il miglior posto dove poterlo fare è a casa dei Velez de Guevara.

La situazione a casa è piuttosto tesa, con Francisco ancora alle prese con i suoi problemi finanziari e con le minacce di Mateo, il capo dei trasportatori, che pretende più soldi.

Quel desiderio di prendersi tempo per riflettere riaffiora in Carmen davanti a un’altra richiesta: quella di Victor che le chiede di fidanzarsi ufficialmente. Subito dopo Carmen viene aggredita da un uomo in fabbrica.

Un Altro Domani, trame italiane

Julia è alle prese con la preparazione del concorso. La giovane è convinta che Robledillo abbia tutte le carte in regola per poter gareggiare, e vincere, il titolo di uno dei borghi più belli di Spagna. Per questo chiede a Tirso di aiutarla nella preparazione, e rimane stupita davanti a un primo rifiuto del ragazzo, dovuto al fatto che al contrario di lei è tutt’altro che fiducioso per una possibile vittoria. Per poter raggiungere il suo obiettivo Julia conta anche su Sergio, sebbene i due abbiano una visione completamente diversa su come partecipare al concorso.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: le riflessioni di Sergio

Mentre Julia e Tirso sono intenti a organizzare i festeggiamenti per il paese, Sergio si rende conto di essere di troppo e decide di allontanarsi dal borgo e soprattutto da Julia. Nel frattempo giunge il fatidico giorno in cui un tecnico dovrà valutare il borgo con le sue bellezze, e Julia è molto agitata.

A complicare ulteriormente le cose arrivano contemporaneamente le richieste di dua amici, che hanno entrambi bisogno di lei nello stesso momento.

Per sapere qualcosa in più su questa intricata vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo qui potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.46 sulla rete ammiraglia Mediaset.