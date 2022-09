Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 3 al 9 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a importanti novità su entrambi i fronti. Se nel passato Carmen si trova ad affrontare un periodo di crisi con Kiros, nel presente Julia deve fare i conti con una gravidanza che causa molti equivoci. Scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 3 al 9 settembre 2022

Carmen è disperata, e sfogandosi con Enoa dichiara di essere innamorata di un altro uomo, e non di Victor. Ma neppure con Kiros le cose vanno bene. Quest’ultimo vorrebbe una spiegazione da Carmen. Il loro rapporto è in crisi, lui si sente usato e, davanti al silenzio della donna, lui decide di gettarsi a capo fitto nel lavoro.

Situazione complicata anche per Francisco, messo alle strette da Ventura che gli ricorda il suo debito. Patricia fa del suo meglio per rabbonire Carmen, ma ogni suo tentativo sembra cadere nel vuoto.

Problemi anche per Ines e Angel, che finiranno per convincersi che Alicia stia dalla loro parte, mentre invece la giovane Utanares sta semplicemente recitando una parte per poterli ingannare.

Un Altro Domani, trame italiane

Julia scopre di essere incinta proprio quando Diana le piomba in casa, intenzionata a restarci per un bel po’. Elena mette in guardia la neo mamma: se Diana venisse a sapere che aspetta un figlio non le darebbe tregua. La madre di Julia infatti, pur non sapendo ancora che la giovane aspetta un figlio, le sta tutto il giorno alle costole.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: la gravidanza di Julia innesca pettegolezzi

Julia è intenzionata a tenere nascosta a tutti la sua gravidanza, e questo finisce per generare pettegolezzi. Molti abitanti del paese si convincono che la giovane sia gravemente malata, mentre un malinteso con Elena la porta sul punto di tradire il segreto di Maria.

Quando Sergio viene a sapere che Julia aspetta un figlio rimane senza parole, mentre lei vorrebbe poter condividere con lui la gravidanza.

