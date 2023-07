Le anticipazioni Un altro Domani dal 29 luglio al 4 agosto 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo all’arrivo di Dolores. La madre di Carmen giungerà a Rio Muni e la giovane sarà entusiasta, ma ben presto si scoprirà che la donna è completamente all’oscuro della relazione tra Francisco e Patricia. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 29 luglio al 4 agosto 2023

La visita di Dolores porterà alla luce un fatto increscioso. Carmen infatti scoprirà che Francisco ha ingannato per tutti questi anni la madre, non avendole mai raccontato la verità sulla sua relazione con Patricia. Carmen a quel punto pretenderà che il padre chiarisca la situazione con Dolores.

Patricia si insospettirà quando intuisce che Carmen non ha trascorso la notte in casa. La ragazza dirà di essere uscita all’alba per passeggiare, mentre in realtà avrà trascorso la notte al capanno con Kiros.

Linda sarà preoccupata dalla prolungata assenza di Faustino e dal fatto che non riceve più notizie, e chiederà a Victor di aiutarla a cercarlo.

Mario inizierà a raccontare a Julia la storia di Carmen, ma i due verranno interrotti da Ribero, e dovranno rimandare la conversazione alla sera.

Un Altro Domani, spoiler al 4 agosto 2023

Dani si mostrerà seccato per le continue attenzioni della madre – e chiederà di poter vivere serenamente la sua storia con Manu – mentre Elena sarà tremendamente preoccupata per lui. Dani e Manu saranno sorpresi in atteggiamenti teneri da Cloe, che poco dopo chiederà a Ribero di impegnarsi seriamente nella loro relazione e adottare un cane.

Nel frattempo Patricia si mostrerà sempre più turbata dall’arrivo di Dolores, e la sua perplessità aumenterà quando Francisco le chiederà di non rivelare alla donna la vera natura della loro relazione.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.