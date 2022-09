Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 24 al 30 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a una grande festa in paese, organizzata da Julia e Sergio in occasione del loro divorzio. Ma una sorpresa attende gli invitati. Scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 24 al 30 settembre 2022

Tirso si trova a dover gestire la difficile situazione con il nipote Erik Noguera, e parlando con Elena le confida che suo fratello Jorge – padre del ragazzo – è in carcere per omicidio.

Julia appare sempre più determinata a divorziare da Sergio, e si prepara a dare una grande festa in paese per festeggiare. Tirso, troppo preso dalla difficile situazione con il nipote, non interviene ai festeggiamenti, causando così la delusione di Julia che tiene particolarmente all’albergatore.

Alla festa Diana si mostra molto strana, e Mario inizia a sospettare che la madre di Julia nasconda qualcosa. Intanto Cloe ed Erik iniziano a conversare tra loro e l’intesa tra i due giovani appare subito evidente.

Un Altro Domani, trame italiane

Spostandoci nel passato troviamo Victor che sta meditando di lasciare il lavoro in fabbrica, perché teme che questo possa in qualche modo rovinare la sua relazione con Carmen. Ma la donna si oppone.

Victor continua così a svolgere il suo lavoro, occupandosi della fabbrica e cercando di fare del suo meglio, ma questo sembra non essere abbastanza.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Alicia vuol trascorrere più tempo con Angel

Alicia vorrebbe poter trascorrere più tempo con Angel, e per vedere realizzato il suo desiderio prova a proporgli di farsi vedere in pubblico come coppia. I suoi piani però falliscono quando l’uomo si oppone, dicendosi troppo impegnato nel suo lavoro con Ventura, che gli porta via molto tempo.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – a partire da lunedì 19 settembre va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì, a seguito delle variazioni apportate nel palinsesto autunnale sulla rete ammiraglia Mediaset.