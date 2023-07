Le anticipazioni Un altro Domani dal 22 al 28 luglio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo a una interessante conversazione tra Angel e Carmen nella quale l’uomo confesserà tutti i dettagli della sua relazione con Ines. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 22 al 28 luglio 2023

Carmen – dopo aver parlato con Angel – non può fare a meno di sospettare che Patricia sia coinvolta, ma la donna nega fermamente e si mostra preoccupata per l’incolumità del figlio. Tuttavia la Villanueva confiderà a Enoa e a Kiros i suoi sospetti su Patricia.

Nel frattempo Ventura ha modo di visionare la perizia balistica, e scoprire che la pistola scomparsa è l’arma usata per il delitto.

Tirso non vuole restare a casa di Elena, ma lei lo convince a fermarsi almeno fino a cena. Poco dopo il ragazzo ha un altro capogiro. A quel punto il ragazzo non può più nascondere la patologia di cui soffre, e confessa a Elena che gli è stata diagnosticata una leggera atassia. La giovane si offre di aiutarlo per la riabilitazione, ma lui rifiuta.

Julia e Leo decidono di non vivere più insieme, sperando in questo modo di convincere Diana a tornare a casa.

Carmen e Victor rompono il fidanzamento. Insieme al padre Francisco la ragazza nomina Kiros responsabile della produzione dell’ebanisteria, costringendo Patricia ad accettare la decisione.

Un Altro Domani, spoiler al 28 luglio 2023

Julia sospetta che la storia narrata nel libro “Le avventure di Mia Yaco” sia in realtà quella di sua nonna, e decide di indagare. La figlia di Diana sospetta che dietro lo pseudonimo “Graciela Solano” si celi in realtà sua nonna Carmen. La ragazza non avrebbe mai immaginato che il vero autore dei best seller che raccontano le vicende di Mia Yako sia Mario.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.