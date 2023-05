Le anticipazioni Un altro Domani dal 20 al 26 maggio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla battaglia di nervi tra Patricia e Carmen, che non accenna ad attenuarsi. L’iperattività di Diana comincia a essere insostenibile per Julia che inventa una scusa per potersi allontanare temporaneamente dalla madre. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 20 al 26 maggio 2023

Tirso decide che è giunto il momento di lasciarsi alle spalle il brutto incidente e rimettere in sesto la sua vita. Il giovane decide così di trovarsi un nuovo appartamento e un altro lavoro. Tra i suoi proponimenti c’è anche quello di far pace con Julia e dimenticare quello che è accaduto. I due si incontrano, ma i sentimenti che provano sembrano rendere molto difficile la riconciliazione. La Infante – ormai prossima al matrimonio con Leo – cerca di soffocare ciò che prova per Tirso.

Ribero e Dani sono sempre più preoccupati per Chloe e per il suo nuovo stile di vita. La giovane sembra ossessionata da Xoel e passa la maggior parte del tempo al cellulare con lui, dando l’impressione che non esista nient’altro. Ribero e Dani temono che la ragazza possa essere ingannata e che possa soffrire come è già accaduto in passato. Chloe – per cercare di allentare la tensione – decide di scrivere di nascosto al ragazzo non parlandone più con nessuno -ma questo non fa che aumentare la preoccupazione di tutti.

Un Altro Domani, spoiler al 26 maggio 2023

Patricia è sicura che dietro alla partenza di Carmen per la fiera in realtà vi sia qualcos’altro, e che non siano state le esigenze lavorative a portare la giovane Villanueva a decidere di partire. L’unico che può dirle qualcosa è Kiros, che è andato con lei, e Patricia gli rivolge molte domande per scoprire con chi sia stata Carmen. Kiros – messo con le spalle al muro – è costretto ad ammettere che Carmen ha un amante segreto ma non può rivelare la sua identità.

Patricia cerca in ogni modo di scoprire chi possa essere, ma ovviamente Kiros non può rivelarlo dal momento che si tratta proprio di lui.

Quando Carmen viene a sapere dei sospetti della matrigna si mette subito all’opera per cercare di dissiparli, cercando di farle credere di aver solo lavorato. Ma ormai però è tardi, perché la compagna di Francisco ha già intuito qualcosa e non è certo disposta a fermarsi senza aver scoperto l’identità dell’amante di Carmen.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Faustino cerca di allontanare Linda

Faustino si vergogna della fama che si sta facendo dopo la rapina al club, quindi decide di allontanarsi da Linda, per evitare che anche lei venga coinvolta in una vicenda che in realtà nessuno dei due merita. Linda però non gli rende le cose facili. La giovane vuole rimanere al suo fianco anche nei momenti di difficoltà e cerca sempre di passare del tempo con lui, nonostante lui l’abbia allontanata per sempre.

Dopo essersi sottratta a ogni forma di dialogo con la figlia, in segno di protesta verso la sua decisione di sposare Leo, Diana riapre uno spiraglio e Julia può finalmente dialogare con la madre sul suo matrimonio ormai imminente. Ma la risposta di Diana non fa che accrescere i dubbi della giovane. Secondo Diana infatti, Julia è ancora innamorata di Tirso e considera Leo una sorta di sostituto. La donna prosegue poi affermando che secondo lei anche Tirso è ancora innamorato di sua figlia.

Un Altro Domani, trame italiane

La preoccupazione di Ribero e Dani sembra trovare conferma nell’improvviso cambiamento di Xoel. Proprio quando tra lui e Chloe l’intesa sembrava essere diventata perfetta infatti, Xoel le mostra il suo lato più oscuro portandola a fare cose che non desidera. Chloe non riesce a opporsi al ragazzo, ormai soggiogata dal suo carisma.

Anche per Carmen si profila un grande cambiamento. La Villanueva capisce infatti che deve allearsi con Patricia se vuole riuscire a mantenere segreta la sua relazione. Ma per la giovane non è facile mentire, e quando Patricia riesce a intuire che l‘amante segreto di Carmen possa essere Kiros inizia a cercare le prove per poterla avere finalmente in pugno.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.