Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 17 al 23 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo ai preparativi per il matrimonio tra Carmen e Victor, mentre Julia e Sergio firmeranno i documenti per il divorzio. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Victor cerca di fare del suo meglio per occuparsi della fabbrica, ma i suoi sforzi sembrano non bastare per risolvere tutti i problemi che si susseguono. Intanto Ventura si occupa di Angel e cerca di farlo diventare un grande uomo d’affari.

Proseguono intanto i preparativi per il matrimonio di Carmen, e mentre la donna continua a mostrarsi reticente a discutere delle sue imminenti nozze con Victor, a Kiros viene affidato il compito di assisterla nell’organizzazione della cerimonia.

Sergio e Julia hanno appena firmato i documenti per il divorzio, e sembrano andare molto più d’accordo di prima. I due non litigano più e sono legati come non erano mai stati. A dispetto delle opinioni di chi vive loro accanto, i due ragazzi continuano a coltivare i loro sentimenti e stanno bene attenti a non farsi notare.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: cosa nascondono le casse?

A Rio Muni c’è molta curiosità attorno alle casse dal contenuto misterioso. Dopo che Jonas ha riferito a Patricia la presenza di strani bauli la donna è insospettita da quelle insolite casse che vengono caricate di nascosto sui camion della fabbrica, e cerca di scoprire qualcosa di più. Cosa contengono? Patricia incarica Mabale di scoprirlo.

Ma non sarà solo il contenuto dei bauli a destare curiosità. Anche una valigetta che viene affidata ad Angel da Ventura susciterà interesse. Tanto più che quest’ultimo ordina ad Angel di non perderla mai di vista.

