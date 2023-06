Le anticipazioni Un altro Domani dal 17 al 23 giugno 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo all’imbarazzo di Maria, costretta a dare spiegazioni su un volantino dimenticato inavvertitamente in bottega. Carmen viene aggredita dagli uomini di Ventura. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 17 al 23 giugno 2023

Maria dimentica in bottega un volantino che riguarda la terapia ormonale, e quando Cloe lo trova le chiede spiegazioni. La figlia adolescente di Elena si trova così in evidente imbarazzo per quella sua svista.

Spostandoci a Rio Muni troviamo Victor, che riesce a recuperare il suo posto di lavoro grazie alle pressioni che Carmen fa su Francisco, e alla sua minaccia di lasciare l’ebanisteria. Questo avvenimento scatena però una reazione durissima da parte di Ventura.

I suoi uomini aggrediscono Carmen, ma lei evita di mettere al corrente Victor di quanto accaduto. Nel frattempo Linda si presenta alla riunione indetta da don Benigno, e insieme a Ventura e Patricia presenta a don Benigno i piani per risollevare il Rio Club. A un certo punto però la riunione per la nuova gestione prende una piega inaspettata.

Un Altro Domani, spoiler al 23 giugno 2023

Julia racconta a Elena della notte trascorsa con Leo, mentre ancora si chiede il motivo per il quale il giovane abbia provato ad andarsene senza salutarla.

A Rio Muni Ventura cerca di fare in modo di mettere Victor nelle condizioni di chiedergli scusa e tornare a casa. Carmen teme che l’imprenditore possa spingersi oltre il limite pur di riuscire a ottenere ciò che vuole. Linda intanto, fiduciosa e ottimista riguardo a Rio Club, si trova costretta a fare i conti con i primi contrattempi. Il progetto rischia di essere più complicato del previsto.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.