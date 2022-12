Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 17 al 23 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla titubanza di Julia, che si trova a fare i conti con una situazione lavorativa poco esaltante e alla necessità di recuperare il rapporto con l’amica Elena. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 17 al 23 dicembre 2022

La situazione della bottega è precaria e Julia deve risolvere in fretta i suoi problemi. Come se questo non bastasse la giovane deve anche recuperare il rapporto con Elena, e per poterlo fare è costretta a prendere una difficile decisione. La situazione si fa tesa anche tra Sergio e Tirso, che hanno uno scontro al bar dell’albergo.

Julia comunica alla sua squadra di aver licenziato Elena, a causa del clima che si era venuto a creare tra loro, ma in pochi sembrano approvare la sua decisione. Per rimediare all’assenza di Elena Julia affida a Sergio molte delle mansioni che in precedenza erano svolte dalla Prieto. Nel frattempo quest’ultima è alla ricerca di una nuova occupazione, ma la ricerca di lavoro non produce i risultati sperati.

Un Altro Domani, spoiler al 23 dicembre

A Rio Muni si avvicina il momento della partenza di Carmen, e la donna decide di rivelare a Kiros i motivi che l’hanno spinta a respingerlo, per paura che la loro relazione potesse metterlo in pericolo. Intanto i sospetti espressi dalla Guardia Coloniale spingono Patricia a indagare tra gli operai.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Erik rimane da Tirso

Ines, messa alle strette dal marito, è costretta ad affrontare le conseguenze delle sue azioni passate. Poco dopo riceve la visita inaspettata di Angel. Convinta che qualcuno voglia avvelenarla, Ines decide di smettere di mangiare. Dopo il chiarimento tra Ribero, Cloe ed Erik, quest’ultimo decide di rimanere da Tirso.

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.