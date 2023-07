Le anticipazioni Un altro Domani dal 15 al 21 luglio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo al risveglio di Tirso, che confuso scambia Diana per sua madre. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 15 al 21 luglio 2023

Ciò che è accaduto a Tirso ha sconvolto il paese. Elena, Julia, Erik e Mario tentano di farsi coraggio a vicenda, ma sono tutti in apprensione. Mentre si attendono notizie Diana fa una scenata alla dottoressa per l’attesa. Quando Tirso si risveglia Diana è presente e viene scambiata per sua madre. Nonostante il ragazzo si sia risvegliato, c’è ancora molta preoccupazione per la sua salute. Anche se si escludono interventi potrebbe aver riportato danni neurologici.

Quando Julia va a trovare Tirso lui le confida di non ricordare gli argomenti della loro discussione prima dell’incidente. In realtà lui ricorda tutto molto bene, ma la scusa di una improvvisa amnesia gli consente di non dover rispondere alla domanda che gli aveva posto Julia sullo stare insieme. Tirso è convinto che non potrebbe funzionare.

Un Altro Domani, spoiler al 21 luglio 2023

Carmen invita Ventura alle nozze, e lui cerca di convincerla che Victor sia uno che va con tutte le donne. A rovinare i momenti di serenità che precedono il matrimonio ci pensa Patricia, che arriva per fare gli auguri al futuro sposo.

Linda confida a Carmen di essere diventata proprietaria del Rio Club.

Leo va da Julia per salutarla prima di trasferirsi in Galizia per lavoro. Ribero e Cloe dovrebbero parlare per chiarire quanto successo con il bacio. Lui però è molto nervoso e manda avanti Erik.

In Africa Kiros è intento a raccontare a Carmen che suo padre gli ha concesso di continuare con il suo impiego. La ragazza è felice, anche preoccupata per il fatto che Francisco potrebbe essere indulgente anche con Patricia.

Per Francisco è un giorno speciale, dopo essere riuscito a vincere le elezioni.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.