Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 12 al 18 novembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo a una situazione complicata tra Julia e Sergio, messi a dura prova dalla costante presenza di Diana nella loro vita. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 12 al 18 novembre 2022

Sergio si è trasferito a casa di Julia e le cose – tra i due ragazzi – potrebbero anche funzionare se non fosse che Diana è onnipresente tra loro. Le continue interferenze della madre di Julia nella loro vita finiscono per creare un clima teso tra i due ragazzi.

A Rio Muni intanto Carmen cerca in ogni modo di convincere Victor a riassumere Kiros, ma purtroppo ogni suo tentativo fallisce. Alla fine è lo stesso Kiros a confidarle di non voler più tornare a lavorare nell’ebanisteria e che preferisce allontanarsi da lei.

Nel frattempo Patricia deve affrontare le minacce di Ventura, che proprio non riesce a digerire il fatto che lei gli abbia sottratto le casse contenenti le armi. L’uomo non usa mezzi termini e minaccia Patricia dichiarandosi pronto a fere del male ad Angel se lei non gli restituirà subito le armi. Le rivela anche che l’obiettivo del contrabbando è quello di rifornire di armi i nativi per consentirgli di attaccare l’esercito spagnolo. Ines è molto sospettosa nei confronti di Alicia.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: il segreto di Julia

Sergio è sempre più incuriosito dai diari che Julia legge con molto interesse e cerca di scoprire di cosa si tratti. In realtà quelli che interessano molto la giovane sono i diari scritti da Carmen molti anni prima, ma la ragazza non sembra disposta a condividere il suo segreto con Sergio.

Al contrario, sembra essere disposta a fare di tutto per poter trascorrere con lui una serata romantica, senza le interferenze di Diana. Julia chiede così a Mario di invitare sua madre fuori a cena. Intanto Elena è alle prese con le possibili soluzioni per evitare la riduzione della giornata lavorativa a tutti i dipendenti della bottega.

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.