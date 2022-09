Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 10 al 16 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a importanti novità su entrambi i fronti. Se a Rio Muni Carmen appare poco entusiasta alla prospettiva di sposare Victor, nel presente Julia perdona Sergio e i due si preparano a vivere insieme la gravidanza. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 10 al 16 settembre 2022

Carmen si mostra reticente a discutere dei preparativi per le sue nozze con Victor, consapevole che il fidanzamento impostole dal padre le impedirà di vivere al fianco di Kiros, l’uomo che ama veramente. Dopo essere stata licenziata Carmen viene ricontattata da Patricia, che le propone di riprendere il suo posto alla guida dell’ebanisteria. La decisione di Patricia è in gran parte dovuta all’intervento di Angel. La donna accetta, ma la sua decisione sembra non trovare il consenso di Kiros.

Jonas riferisce a Patricia che i camion trasportano molti bauli dal contenuto ignoto: cosa c’è di misterioso in quei contenitori? Nel frattempo Carmen discute con Victor, intenzionato a lasciare il suo posto in fabbrica, e cerca di fargli cambiare idea.

Un Altro Domani, trame italiane

Sergio si è ormai pentito di essere fuggito e, tornato sui suoi passi, chiede a Julia di offrirgli una nuova opportunità. La ragazza accetta e così i due si preparano a vivere la gravidanza insieme. Ovviamente però anche Diana si inserisce e pretende che le cose siano fatte a modo suo. In occasione della prima visita ginecologica però una sorpresa attende il “terzetto”: Julia non è incinta!

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia si butta a capofitto nel lavoro

Per cercare di superare la delusione provata nello scoprire che non c’è nessun bambino in arrivo Julia decide di buttarsi a capofitto nel lavoro. Ad attenderla c’è l’ordine importante di un negozio di Barcellona, che ha prenotato un gran numero di mobili. Julia teme di non farcela a rispettare i tempi di consegna, ma Sergio si offre come aiutante.

La presenza “ingombrante” di Sergio e i suoi modi di fare finiscono però per irritare Elena.

Sergio e Julia decidono di festeggiare il loro divorzio con una festa, mentre l’atteggiamento di Tirso nei confronti del nipote Eric causa qualche curiosità in Elena. Il Noguera deve così spiegare a Elena che quel nipote “esuberante” è il figlio di suo fratello Jorge, in carcere per omicidio.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 sulla rete ammiraglia Mediaset.