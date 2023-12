Le anticipazioni turche quarta e ultima stagione Terra Amara ci svelano che vivremo momenti di paura per Zuleyha Altun. La donna verrà infatti colpita da un proiettile e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Durante l’intervento chirurgico il suo cuore si fermerà per alcuni secondi. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Züleyha felice con Hakan

La quarta e ultima stagione Terra Amara segnerà una importante svolta nella vita sentimentale di Züleyha, che riuscirà a lasciarsi il passato alle spalle e – dopo il ritrovamento del corpo dello Yaman – dovrà ammettere a sé stessa di non aver mai amato veramente Demir.

Nel frattempo giungerà a Cukurova il ricco e potente Hakan, che attirerà subito l’attenzione della Altun. Tra il nuovo arrivato e Züleyha vi saranno inizialmente forti attriti legati alle questioni lavorative, ma – dopo un inizio non proprio “rose e fiori” lui riuscirà a fare breccia nel cuore della donna.

La relazione si farà sempre più profonda, tanto che Hakan deciderà di chiedere la mano di Züleyha.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Züleyha ferita da un proiettile

Proprio quando la vita sembrava tornare a sorridere alla Altun, un nuovo evento tragico segnerà il suo destino, e quello che avrebbe dovuto essere un sogno meraviglioso assume i contorni di un nuovo incubo.

Qualcuno infatti spierà la coppia in segreto e farà partire un colpo d’arma da fuoco che finirà per prendere proprio la signora di Cukurova. Hakan vedrà la sua amata cadere a terra priva di sensi e chiamerà subito i soccorsi.

Züleyha verrà trasportata in ospedale, e le sue condizioni di salute desteranno la preoccupazione dei medici. La Altun verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico, nel corso del quale avrà un arresto cardiaco che farà temere il peggio.

Spoiler Turchia Terra Amara, cos’altro accade?

I medici riusciranno a salvare Züleyha, che dopo l’operazione sarà in coma. Tuttavia potrà contare sul sostegno di Hakan, che resterà al suo fianco in ogni momento, parlandole e chiedendole di risvegliarsi.

La totale dedizione di Hakan finirà per provocare la gelosia di Fikret, che sarà segretamente innamorato della vedova del fratellastro Demir.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.